La Cerdanya projecta sis línies de transport a demanda i el reforç de les connexions amb la Seu i Barcelona
Consell Comarcal i Govern presenten un nou pla de mobilitat amb més expedicions d'autobús, l'estudi d'una connexió amb Girona i un increment de la inversió anual fins als 1,7 milions d'euros
La Cerdanya disposarà en els pròxims anys d'un sistema de transport públic més ampli, amb la posada en marxa de sis noves línies de transport a demanda sota la marca Clic.cat, el reforç de les connexions amb la Seu d'Urgell i Barcelona, així com l'estudi d'un nou servei entre Llívia, Puigcerdà i Girona pensat especialment per als estudiants universitaris. Les actuacions formen part de l'Estudi de millora del transport públic per carretera que han presentat el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i el Consell Comarcal de la Cerdanya.
El document fixa el full de ruta per modernitzar la mobilitat de la comarca i adaptar-la a les necessitats d'un territori amb una població dispersa i una elevada dependència del vehicle privat. El desplegament de les mesures es farà de manera progressiva i anirà acompanyat d'un increment dels recursos econòmics destinats al servei, que passaran dels prop d'1,1 milions d'euros anuals als més d'1,7 milions.
Entre les principals novetats destaca l'extensió del servei Clic.cat, un model de transport a demanda que ja funciona en altres comarques catalanes i que permet connectar municipis petits amb els principals nuclis de serveis. L'estudi planteja la creació de sis noves rutes que operaran de dilluns a dissabte: Bellver-Pi-Riu-Bellver, Martinet-Montellà, Martinet-Músser-Arànser-Viliella, All-Meranges-Ger, Guils-Puigcerdà i la Molina-Alp-Das-Urús.
El pla també consolida les millores introduïdes recentment en el transport regular. A la línia entre Llívia, Puigcerdà i la Seu d'Urgell s'han incorporat set noves expedicions de dilluns a divendres i dues més durant el cap de setmana, una actuació que ha suposat una inversió anual de prop de 241.000 euros.
Pel que fa a la connexió amb Barcelona, la línia entre Llívia i la capital catalana ha incorporat una nova expedició els divendres, pensada especialment perquè els estudiants universitaris puguin desplaçar-se a la Cerdanya el cap de setmana i tornar diumenge a la tarda. El Departament també estudia ampliar encara més aquest servei en el marc del segon Pla de Xoc de transport públic.
Una altra de les demandes que s'estan analitzant és la creació d'una connexió directa entre Llívia, Puigcerdà i Girona, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels estudiants de la comarca que cursen estudis a la Universitat de Girona.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va destacar durant la presentació que les comarques de muntanya requereixen solucions adaptades a la seva realitat geogràfica. "La mobilitat sostenible és la millor eina per garantir la cohesió territorial i la igualtat d'oportunitats a la Cerdanya i al conjunt de les comarques de muntanya", va afirmar. Segons la consellera, la combinació de més freqüències, serveis a demanda i una millor connectivitat entre municipis ha de permetre oferir un transport més eficient i ajustat a les necessitats de la població.
El Govern també mantindrà la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per garantir el transport en zones de baixa demanda. El conveni de gestió de la mobilitat preveu una aportació de 304.000 euros durant el 2026.
Paneque també va defensar que la renovació de la flota d'autobusos cap a vehicles menys contaminants ha de contribuir tant a reduir les emissions com a millorar el confort i l'accessibilitat dels usuaris. En aquest sentit, va remarcar que les polítiques de mobilitat sostenible també són una eina per combatre el despoblament i reforçar la cohesió territorial.
L'estudi presentat pel Departament i el Consell Comarcal s'emmarca dins les polítiques de suport als municipis rurals i de baixa densitat de població. L'objectiu és facilitar l'accés als centres educatius, sanitaris, equipaments i serveis bàsics, així com afavorir les oportunitats laborals i econòmiques dels habitants de la comarca.
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