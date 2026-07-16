Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama més transparència sobre el futur de l'aeròdrom
La plataforma denuncia que la Generalitat vol reprendre l'aprovació del nou model de gestió sense haver facilitat la informació demanada
La plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible ha reclamat a la Generalitat més transparència i participació abans de decidir el futur model de governança de l'aeròdrom de la Cerdanya. El col·lectiu denuncia que l'Administració pretén accelerar l'aprovació del full de ruta abans d'acabar el juliol sense haver compartit la documentació que considera imprescindible ni haver celebrat la reunió de treball que havia sol·licitat amb els promotors del manifest.
La plataforma recorda que, l'1 de juny, va fer arribar el manifest Per una Cerdanya equilibrada i sostenible al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Consell Comarcal, Francesc Chía. Entre els aspectes que valoren positivament hi ha el fet que el Consorci de l'Aeròdrom no aprovés el nou full de ruta en la reunió del 4 de juny i que s'acordés prorrogar durant sis mesos el contracte de gestió amb Aeroports de Catalunya.
Segons els impulsors del manifest, aquesta pròrroga havia d'obrir una etapa de debat públic i d'anàlisi sobre les implicacions que el futur model de gestió pot tenir per a la comarca. No obstant això, asseguren que ara s'ha recuperat la voluntat de tramitar l'aprovació del document abans de final de mes, sense que s'hagi produït l'intercanvi d'informació que havien reclamat.
Els promotors insisteixen que encara no han rebut les dades relatives a la futura governança de l'aeròdrom ni a l'impacte que aquesta pot tenir sobre el territori. Consideren que aquesta manca d'informació dificulta qualsevol procés de participació real i mantenen que la transparència continua sent una de les principals reivindicacions del manifest, que ja suma prop de 200 adhesions.
Per aquest motiu, la plataforma ha convocat un acte públic el pròxim 24 de juliol, a les 18.30 hores, a l'antiga Gatzara, a l'edifici del Casino Ceretà de Puigcerdà. La trobada servirà per explicar l'estat de la situació, debatre les propostes que es traslladaran a les administracions i recollir aportacions de les persones interessades.
Confluència per una Cerdanya Sostenible fa una crida tant als signants del manifest com a la ciutadania perquè participin en l'acte i continuïn ampliant el suport a la iniciativa, que defensa que qualsevol decisió sobre el futur de l'aeròdrom s'adopti amb informació pública, debat obert i consens territorial.
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