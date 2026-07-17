La consellera Niubó alerta des de Bellver que cal defensar el dret a l'educació dels infants el primer dia de curs
La responsable d'ensenyament celebra a la Cerdanya una de les reunions del procés d’escolta activa amb la vaga convocada pel professorat de rerefons
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha demanat aquest divendres al matí des de Bellver de Cerdanya “defensar i posar en valor el dret a l’educació” en el primer dia del curs escolar 2026-2027. “Pensem que és important que el primer dia de curs sigui un molt bon dia d’inici de curs, en què molts nens i nenes comencen per primer cop a una escola o un institut. Hi ha alumnes que canvien de cicle, l’acollida a aquest alumnat, i és un dia d’il·lusions i de nervis”, ha reflexionat la consellera.
Niubó ha recordat que el curs 2025-2026 va acabar amb dos acords amb els sindicats “que van ser fruit d’una negociació llarga”, i per tant “ara és el moment d’escoltar altres veus com direccions, docents i famílies, i convertir aquesta escolta en millores que es puguin constatar ja l’inici del proper curs i en els que vindran”.
Ho ha fet des de Bellver de Cerdanya, on ha encapçalat una reunió amb direccions de centres educatius i famílies de la Cerdanya, en el marc del procés d’escolta activa que està en marxa.