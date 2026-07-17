El grup Homefun entra a la Cerdanya amb la gestió de l'hotel El Niu de Martinet
L'empresa especialitzada en allotjaments turístics adquireix la gestió d'un edifci hoteler històric al poble per orientar l'establiment al sector esportiu i familiar
El grup Homefun, especialitzat en la gestió d'allotjaments turístics, fa el salt al sector hoteler del Pirineu amb la incorporació de l'hotel El Niu de Martinet, el primer establiment d'aquestes característiques que incorpora al seu portafolis. L'operació suposa també l'entrada de l'empresa a la Cerdanya, una destinació que considera estratègica pel seu potencial durant tot l'any. El grup gestionarà l'establiment en un edifici hoteler històric al centre del poble que ha albergat altres propostes empresarials.
La companyia Homefun va néixer el 2019 gestionant apartaments turístics a Barcelona i, en pocs anys, s'ha expandit a destinacions com Madrid, Baqueira, Menorca i la Costa Brava. Amb l'arribada a Martinet, el grup duplica el volum d'allotjaments que administra i inicia una nova etapa orientada a la gestió d'hotels.
L'empresa vol posicionar l'hotel com una referència per al turisme esportiu, especialment entre els aficionats al ciclisme, l'esquí, el senderisme i altres activitats de natura. També es dirigeix al públic familiar, aprofitant la ubicació de Martinet com a porta d'entrada al Parc Natural del Cadí-Moixeró i al conjunt de la comarca.
Els responsables del grup consideren que Martinet ofereix un perfil diferent del d'altres nuclis de la Cerdanya més vinculats al turisme residencial. Destaquen l'entorn natural, la tranquil·litat i la proximitat a rius, muntanyes i rutes esportives com els principals atractius d'una destinació pensada per a un visitant que busca descans i activitats a l'aire lliure.
L'hotel El Niu de Martinet disposa de vint habitacions dobles, algunes de les quals poden allotjar fins a quatre persones. L'establiment incorporarà un sistema d'accés digital per facilitar les arribades fora de l'horari de recepció, mantenint alhora una atenció personalitzada durant l'estada.
Una altra de les apostes serà la renovació de l'oferta gastronòmica. El restaurant iniciarà una nova etapa sota la direcció del xef Francesc Zaragoza. El servei inclourà esmorzars, menús de migdia i sopars a la carta tant per als hostes com per als clients externs.
La companyia assegura que la Cerdanya és una destinació amb demanda durant tot l'any gràcies a la temporada d'esquí, les activitats de muntanya i el creixement del ciclisme. Aquesta desestacionalització és un dels factors que ha motivat l'aposta per Martinet, on preveu consolidar un model hoteler basat en la qualitat del servei, la digitalització i la vinculació amb el territori.
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