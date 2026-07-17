Isabel, la campana perduda a la Guerra Civil que torna a sonar a Vilallobent
L'església de Sant Andreu, documentada des del segle XIII al terme de Puigcerdà, convoca una cerimònia amb el bisbe d'Urgell per estrenar l'instrument que portarà el nom de la dona difunta del diaca
Vilallobent recuperarà aquest diumenge una part del seu patrimoni històric amb la inauguració i benedicció d'una nova campana que substituirà la que es va perdre durant la Guerra Civil. La iniciativa ha estat possible gràcies a l'empenta d'un petit grup de persones vinculades al poble, que van recollir la petició del diaca de la parròquia, Emili Capdevila, i al suport econòmic de la Fundació Bosch Aymerich, que ha fet possible culminar el projecte.
La nova campana, batejada amb el nom d'«Isabel», en record de la difunta esposa del diaca, tornarà a completar el campanar de l'església de Sant Andreu després de dècades amb una sola campana. El projecte va començar de manera espontània, arran d'una conversa en què es va posar sobre la taula la voluntat de recuperar un element desaparegut durant la Guerra Civil. Els impulsors van iniciar una campanya de donatius i altres iniciatives solidàries, però l'aportació decisiva va arribar finalment de la fundació propietària de Masella. Des del grup impulsor de la recuperació han explicat que "ens hi vem posar de seguida i amb algunes accions com ara la venda de loteria i la petició de donatius ho hem anat fent. Està bé que l'església recuperi aquest element històric".
La benedicció de la campana tindrà lloc aquest diumenge, 19 de juliol, en una cerimònia presidida pel bisbe de la Seu d'Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat, una presència que subratlla el caràcter excepcional de l'acte. La jornada començarà a les deu del matí amb una missa solemne i, tot seguit, es procedirà a la inauguració i benedicció de la nova campana. Els actes es completaran amb un aperitiu de germanor al local social del poble.
L'acte servirà també per posar en valor l'església de Sant Andreu, un temple d'origen medieval documentat des del segle XIII. Malgrat les reformes que ha experimentat al llarg dels segles, conserva diversos murs construïts amb la tècnica de l'opus spicatum, característica del romànic. Entre les transformacions més destacades hi ha la substitució de l'absis original per una estructura que avui fa les funcions d'absis i sagristia, així com la incorporació de dues capelles laterals. El conjunt es completa amb una portalada de ponent d'arc apuntat i un campanar d'espadanya de dos ulls que, a partir d'aquest diumenge, tornarà a lluir les dues campanes.
La recuperació de la campana restitueix un element arquitectònic del temple i una part de la memòria col·lectiva de Vilallobent. Durant generacions, el so de les campanes ha marcat les hores, les celebracions i els moments més importants de la vida del poble. Amb la incorporació de la campana «Isabel», el nucli recupera una veu que havia emmudit fa prop de nou dècades i culmina un projecte nascut de la iniciativa ciutadana i del compromís amb la preservació del patrimoni local.
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