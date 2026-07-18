Llívia estrena la Grava Lybica amb la voluntat de convertir la Cerdanya en un referent del nou ciclisme gravel
La primera edició reuneix més de 140 participants en dues jornades de recorreguts per pistes i senders combinades amb activitats obertes al públic i una aposta per la promoció del territori i la solidaritat
Llívia es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del gravel de muntanya amb la celebració de la primera edició de la Grava Lybica, una proposta que va més enllà de la competició esportiva i que neix amb l'objectiu de projectar la Cerdanya com un dels principals destins estatals d'aquesta modalitat ciclista.
La iniciativa, impulsada per Cerdanya Cycling Culture, PerTot. The Sheriff i l'Ajuntament de Llívia, dona continuïtat a l'experiència pilot organitzada l'any passat i representa el primer pas d'un projecte més ampli per posicionar el territori com un espai de referència per al gravel d'alta muntanya.
La Grava Lybica té Llívia com a camp base durant tot el cap de setmana i reuneix més de 140 participants entre les activitats programades de dissabte i diumenge. Tot i incloure trams cronometrats, la proposta fuig del format competitiu tradicional. Segons destaquen els organitzadors, es tracta d'una aventura autosuficient que recorre pistes forestals, camins i senders de frontera, sense classificació general i amb l'objectiu de gaudir de l'entorn i de l'experiència sobre la bicicleta.
Més enllà de les rutes, la cita esdevé també un punt de trobada social. El parc de Sant Guillem acull La Foguera, el village de l'esdeveniment, on s'hi concentren activitats per a tots els públics. L'espai ofereix música en directe, xerrades, foodtrucks, cervesa artesana i activitats infantils, a més de donar visibilitat al producte local, als comerços de la vila i a la cultura cerdana.
La iniciativa també aconsegueix una important implicació del teixit empresarial, amb el suport de més d'una vintena d'empreses locals, comarcals i estatals que se sumen al projecte.
La vessant solidària és un altre dels eixos destacats de la Grava Lybica. L'esdeveniment dona suport a l'entitat Bicicletes Sense Fronteres, una organització que utilitza la bicicleta com a eina de mobilitat i inclusió social. El projecte facilita que centenars d'alumnes del Senegal puguin accedir cada dia als centres educatius, reduint les dificultats derivades de les llargues distàncies que han de recórrer.
Amb aquesta primera edició, la Grava Lybica aspira a consolidar-se al calendari ciclista i, al mateix temps, convertir-se en un motor de promoció turística, esportiva i econòmica per a Llívia i el conjunt de la Cerdanya.
El gravel és una modalitat ciclista que combina elements del ciclisme de carretera i de muntanya. Es practica amb bicicletes dissenyades per circular tant sobre asfalt com per pistes forestals, camins de terra i altres superfícies no pavimentades, fet que ofereix una gran versatilitat. Més enllà de la competició, el gravel posa l'accent en l'aventura, l'autosuficiència i el descobriment del territori, amb recorreguts que prioritzen el contacte amb la natura i l'experiència per damunt del resultat esportiu.
En aquest sentit, la Cerdanya s'ha consolidat com un entorn privilegiat per a la pràctica del gravel gràcies a la combinació d'un ampli mosaic de paisatges naturals i nuclis urbans connectats entre si. La seva extensa xarxa de carreteres secundàries, pistes forestals, camins i corriols permet enllaçar itineraris molt diversos sense pràcticament interrompre el recorregut, una característica especialment valorada pels practicants d'aquesta disciplina. Aquesta varietat de terrenys, sumada al paisatge pirinenc i al desnivell de la plana cerdana, converteix la comarca en un escenari idoni tant per a rutes de descoberta com per a reptes esportius de llarga distància.
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