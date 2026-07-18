Puigcerdà surt al carrer en una Festa Major del Roser de música, cultura i tradició
La programació central de dissabte a dilluns inclou la Trobada de Dimonis i Diables, el nou Concurs de Talents, les Tertúlies a la fresca, sardanes, cercaviles i el tradicional ball de cloenda amb la Selvatana
Puigcerdà viu aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa del Roser, que des de divendres i fins dilluns omple els carrers de la vila de cultura popular, música, tradició i activitats per a totes les edats. La programació d'enguany incorpora diverses novetats, entre les quals destaca el Concurs de Talents, les Tertúlies a la fresca i un pregó inaugural a càrrec de l'escriptora cerdana Regina Rodríguez Sirvent, celebrat aquest divendres com a punt de partida oficial de la festa.
La programació de dissabte arrenca a les 11 del matí amb una cercavila dels Gegants i Grallers de la Vila pels carrers del centre. Una hora més tard, la plaça del Call acull el nou Concurs de Talents, una proposta oberta a qualsevol persona que vulgui mostrar les seves habilitats artístiques en actuacions de cinc minuts. Les inscripcions continuen obertes a l'Oficina de Turisme.
A la tarda, el Parc Schierbeck serà l'escenari de les Tertúlies a la fresca, organitzades conjuntament amb el Grup de Recerca de Cerdanya i dedicades enguany a "L'Estany i la seva festa", amb l'acompanyament musical d'ACB Duo. La jornada continuarà amb jocs de cucanya, un assaig participatiu de la Colla Castellera de Cerdanya i una tabalada que anunciarà el correfoc.
Un dels moments més esperats arribarà a les deu de la nit amb la XV Trobada de Dimonis i Diables, que reunirà diferents colles a la plaça de l'Ajuntament. Tot seguit, l'Envelat de la plaça del Call acollirà una gran nit de concerts amb La Oreja Tik Tok, Dalton Bang Versions i DJ Rabat.
El diumenge començarà amb la gran cercavila de Festa Major, seguida de la missa solemne a l'església de Sant Domènec i una ballada de sardanes a la plaça Cabrinetty amb la Cobla Ciutat de Manresa. A la tarda hi haurà concert de La Chata, espectacle infantil amb Fefe i Companyia i una nova nit musical amb les actuacions de La Chata, Hotel Cochambre i DJ Rave.
La celebració es clourà dilluns amb una cercavila pel barri de la Baronia, una nova ballada de sardanes al Parc Schierbeck i el concert de tarda de l'Orquestra Selvatana a l'Envelat. A les deu de la nit, la mateixa formació protagonitzarà el tradicional Ball de Fi de Festa, que posarà el punt final a quatre dies d'activitat intensa.
Durant la presentació dels actes, l'alcalde, Joan Manel Serra, va destacar la voluntat de mantenir una celebració de qualitat adaptada als recursos disponibles i va apel·lar al civisme perquè tots els assistents puguin gaudir dels actes amb respecte pels veïns i l'espai públic. També va recordar la importància d'utilitzar els lavabos públics que s'habilitaran al nucli històric. Per la seva banda, la regidora de Cultura i Festes, Núria Laura Muñoz, va animar la ciutadania a participar activament en la festa i a fer-ho amb responsabilitat.
Des de l'Ajuntament també han volgut agrair la implicació de la Comissió de Festes, les entitats locals, el personal municipal i totes les persones que fan possible una celebració que, un any més, convertirà Puigcerdà en el gran punt de trobada festiu de la Cerdanya.
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