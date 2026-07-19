L'Hospital de Cerdanya recorda que a la vall es podrà veure més del 95% de l'eclipsi i publica una guia per evitar lesions oculars
El centre sanitari ha fet una crida a extremar les precaucions i ha alertat que un eclipsi parcial també comporta riscos importants si s'observa sense la protecció adequada
L'Hospital de Cerdanya ha recordat que l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost també es veurà amb una intensitat molt elevada a la Cerdanya, on la Lluna arribarà a ocultar més del 95% del Sol i ha difòs una guia per evitar lesions oculars. Tot i que la comarca quedarà fora de la franja de totalitat, el fenomen serà especialment espectacular i convertirà la vall en un dels punts de Catalunya des d'on es podrà seguir amb més intensitat gràcies a la seva obertura geogràfica.
El centre sanitari ha fet una crida a extremar les precaucions per evitar lesions oculars i, a través del Servei d'Òptica i Optometria i de l'optometrista Laia Vila, ha elaborat una guia basada en les recomanacions del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) per observar el fenomen amb total seguretat.
L'eclipsi serà visible des de tot Catalunya, però només les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i bona part del Pla de Lleida es trobaran dins la franja de totalitat, on la Lluna cobrirà completament el Sol durant uns instants. A la resta del país, inclosa la Cerdanya, l'ocultació superarà el 95%, fet que provocarà un notable enfosquiment del cel i permetrà gaudir d'un espectacle astronòmic poc habitual.
L'Hospital de Cerdanya insisteix, però, que un eclipsi parcial també comporta riscos importants si s'observa sense la protecció adequada. Mirar directament el Sol pot provocar una retinopatia solar, una lesió a la retina causada per la radiació solar que pot deixar seqüeles permanents. El principal perill és que aquesta part de l'ull no disposa de receptors del dolor, de manera que el dany es produeix sense provocar molèsties immediates. Quan apareixen símptomes com visió borrosa, dificultats per enfocar o una taca fosca al centre del camp visual, la lesió pot ser irreversible.
Per aquest motiu, el centre recorda que només s'han d'utilitzar ulleres homologades per a l'observació solar, certificades segons la norma ISO 12312-2, i comprovar abans que es troben en perfecte estat. També recomana posar-se-les abans de mirar el Sol i mantenir-les durant tota l'observació, així com supervisar especialment els infants perquè en facin un ús correcte.
Una de les falses creences més esteses és pensar que quan el Sol queda gairebé ocult ja no cal protegir la vista. L'Hospital de Cerdanya adverteix que aquesta percepció és errònia, ja que durant totes les fases de l'eclipsi solar continua arribant radiació suficient per causar lesions oculars. El moment en què el Sol torna a aparèixer després del màxim de l'eclipsi és, de fet, un dels més delicats per la intensitat sobtada de la llum.
Com a alternativa completament segura, els professionals recomanen observar el fenomen mitjançant sistemes de projecció indirecta, com el mètode del petit forat (pinhole), o seguir-lo a través de retransmissions en directe.
Finalment, l'Hospital de Cerdanya demana consultar un professional si després de l'observació apareixen símptomes com visió borrosa, dificultat per enfocar o qualsevol altra alteració de la salut visual. El centre anima la ciutadania a gaudir d'un fenomen astronòmic excepcional, però recorda que la prevenció és imprescindible perquè l'experiència sigui memorable sense posar en risc la vista.
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