Necessiten una radial per apagar un contenidor a Puigcerdà
El dipòsit cremava des de l'interior dificultant les tasques d'extinció dels Bombers
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Manresa
Un contenidor ha cremat aquesta matinada de dilluns a Puigcerdà. Emergències ha rebut l'avís a les 6.01 hores, i situat a l'avinguda Pons i Gasch, el dipòsit cremava des de l'interior. Aquest fet ha dificultat les tasques d'extinció per part dels Bombers de la Generalitat que hi ha desplaçat una única dotació.
Per ajudar que l'aigua arribés al nucli de les flames, els Bombers han obert el contenidor amb una serra radial, així han pogut accedir a l'interior del contenidor i extingir el foc abans que generés cap afectació a altres contenidors.
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