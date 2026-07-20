La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà tanca edició amb més d'un miler de participants
La cita acadèmica tanca les aules amb 457 inscrits a l'oferta formativa, una àmplia participació en les activitats obertes i el reconeixement a Ona Leis Palau i a l'Escola Vedruna
La 28a Universitat d'Estiu Ramon Llull de Puigcerdà ha tancat una nova edició amb un balanç molt positiu, consolidant el seu creixement tant en participació com en impacte al territori. En conjunt, més de 1.250 persones han pres part en les diferents activitats programades al llarg de la setmana.
Pel que fa a l'oferta formativa, s'hi han inscrit 457 inscrits entre cursos, tallers i jornades professionals. En concret, 192 alumnes han participat en els cursos i tallers, mentre que 265 professionals han assistit a les diferents jornades especialitzades.
La programació també ha inclòs diverses activitats obertes al públic que han registrat una notable assistència. Entre les més concorregudes hi ha hagut l'espectacle de la Companyia Locure, celebrat dimecres al parc Schierbeck, que va reunir més de 180 persones. També va destacar la conferència del filòsof Francesc Torralba, que va omplir la Sala de Convencions del Museu Cerdà.
Un dels moments més destacats de la setmana va ser el tradicional sopar de la Universitat d'Estiu, durant el qual es va lliurar el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà al millor expedient de Batxillerat de la comarca. El guardó, dotat amb una beca de 1.500 euros concedida conjuntament per l'Ajuntament de Puigcerdà i l'AUCer, va recaure enguany en Ona Leis Palau, que ha finalitzat el Batxillerat amb una nota de 9,508 sobre 10 i que al setembre començarà els estudis de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.
L'alcalde Joan Manel Serra va ser l'encarregat de lliurar el premi, mentre que la vicepresidenta de Formació de l'AUCer, Anna Parés, va destacar que l'expedient de la guardonada és un exemple de constància, compromís i disciplina.
Durant el mateix sopar també es va fer entrega del Premi Amic AUCer, que reconeix persones o institucions que han donat suport als projectes de l'associació. En aquesta edició, el reconeixement va ser per a l'Escola Vedruna de Puigcerdà, per la seva implicació i acompanyament continuats al llarg dels anys. La directora del centre, Anna Camps, va recollir el guardó.
La presidenta de l'AUCer, M. Àngels Terrones, va agrair la implicació de totes les persones, institucions i entitats que fan possible la Universitat d'Estiu any rere any, des de l'alumnat i el professorat fins als patrocinadors, col·laboradors i l'equip de voluntariat de l'associació.
La cloenda d'aquesta 28a edició va arribar divendres amb la celebració de la XXIV Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica, organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya, i de la VII Jornada d'Estiu de la Professió Farmacèutica, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Girona, dues cites ja consolidades dins la programació de la Universitat d'Estiu.
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