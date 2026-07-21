El Govern sosté que vol aplicar un model consensuat per la gestió de l'aeròdrom de Cerdanya
Enimg del debat sobre els futurs usos de l'equipament i amb les institucions i entitats local mobilitzades, l'Executiu emet un comunicat afirmant que "continuarà desenvolupant-se com una infraestructura pública, esportiva i integrada al territori"
Enmig del debat sobre el futur model de l'aeròdrom, amb les institucions del territori i les entitats veïnals i culturals mobilitzades, el Govern de la Generalitat ha emès un comunicat afirmant que vol potenciar un ús exclusivament esportiu i consensuat de l'equipament.
Segons ha informat el departament de Territori, "l’aeròdrom de la Cerdanya continuarà desenvolupant-se com una infraestructura pública, esportiva i integrada al territori, d’acord amb el model definit pel Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l’Aeròdrom de la Cerdanya (PDUAAC). La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i els ajuntaments que hi estan integrats han reiterat el seu compromís amb aquest model".
Així ho ha traslladat el Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya mitjançant un escrit de la seva presidenta, Susi López, als promotors del manifest Per una Cerdanya equilibrada, sostenible i ben respectada pel que fa al seu medi natural. Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es manté la disposició al diàleg i a la col·laboració institucional, i s’espera que es pugui celebrar la reunió plantejada en diverses ocasions que permeti abordar aquesta qüestió de forma directa i constructiva.
L’equipament constitueix una infraestructura estratègica per a la comarca i per al conjunt del sistema aeroportuari català. Integrat en la xarxa d’aeròdroms prevista al Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, destaca especialment per la seva activitat vinculada al vol a vela i a l’aviació esportiva. Al mateix temps, és una infraestructura essencial per donar suport a les operacions dels serveis d’emergència, la lluita contra incendis forestals i els rescats de muntanya.
A més del seu valor aeronàutic, l’aeròdrom representa un actiu econòmic i social rellevant per a la Cerdanya, contribuint a l’atracció de visitants, a la dinamització del turisme i a la generació d’activitat vinculada al sector aeronàutic. Aquest paper es desenvolupa en un entorn de gran valor paisatgístic i ambiental, fet que va portar a definir l’actual model de desenvolupament recollit al PDUAAC, basat en la compatibilitat entre activitat aeronàutica i preservació del territori.
Una gestió condicionada al PDUAAC
El Consorci recorda que l’explotació de la infraestructura requereix la participació d’un gestor aeroportuari especialitzat, ja que l’ens no disposa dels recursos necessaris per assumir directament totes les funcions de gestió de l’aeròdrom. En aquest context, qualsevol fórmula de gestió futura, sigui mitjançant Aeroports de Catalunya o un altre operador, haurà de respectar estrictament les determinacions establertes pel PDUAAC. Aquestes obligacions deriven tant del planejament urbanístic vigent com de les condicions que s’incorporin als instruments de gestió i que continuaran sota la supervisió del Consorci.
Per aquest motiu, una eventual concessió de la gestió no comportaria cap modificació del model actual ni cap alteració dels límits operatius, urbanístics o ambientals que estableix el planejament vigent.
Actualment s’estan tramitant les cessions dels terrenys de l’aeròdrom per part de la Generalitat i del Consell Comarcal al Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya per fer possible atorgar la gestió de l'aeròdrom mitjançant una concessió a Aeroports de Catalunya.
Sense ampliacions ni conversió en aeroport
Les administracions integrants del Consorci han volgut traslladar un missatge de màxima tranquil·litat respecte als temors expressats sobre una hipotètica evolució de l’aeròdrom cap a un model més expansiu o, fins i tot, cap a un aeroport. Segons se subratlla, el marc urbanístic vigent no permet reproduir iniciatives plantejades en el passat i, en cap cas, s’ha plantejat, per part de les administracions implicades, la transformació de l’aeròdrom en un aeroport comercial o corporatiu.
Apunten que, des de l’entrada d’Aeroports de Catalunya en la gestió de l’equipament l’any 2021 s’han adoptat diverses mesures orientades a reduir l’impacte ambiental de l’activitat. Entre aquestes actuacions hi destaquen la incorporació d’aeronaus remolcadores menys sorolloses per al vol a vela, la limitació del nombre de remolcs diaris de planejadors i la supervisió individualitzada de qualsevol esdeveniment singular que es pugui desenvolupar a les instal·lacions.
Més capacitat de decisió per al territori
El Govern de la Generalitat va acordar el passat mes de maig mantenir la participació de la Generalitat dins del Consorci, revertint la decisió adoptada l’any 2024 de separar-se’n. Paral·lelament, s’està impulsant una modificació dels estatuts perquè el Consorci quedi adscrit al Consell Comarcal de la Cerdanya, que assumirà la presidència de l’ens i reforçarà el seu lideratge institucional.
Totes les decisions estratègiques vinculades a la gestió de l’aeròdrom continuaran adoptant-se de manera conjunta entre la Generalitat, el Consell Comarcal i els ajuntaments integrats al Consorci, garantint així la participació directa de les administracions del territori.
Un model construït amb participació i consens
El Consorci recorda que l’actual model de desenvolupament de l’aeròdrom és fruit d’un ampli procés de participació pública desenvolupat durant l’elaboració del PDUAAC, que va culminar amb la seva aprovació definitiva l’any 2020.
Aquest procés va permetre definir de manera consensuada una infraestructura orientada a l’activitat esportiva i als serveis d’interès públic, sense cap previsió d’ampliació ni d’evolució cap a un aeroport comercial o corporatiu.
Així mateix, totes les decisions relatives al funcionament de l’aeròdrom es prenen a través del Consell Rector, òrgan integrat pels representants de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i els ajuntaments integrats en el Consorci. Les sessions són habitualment presencials, si bé en determinades ocasions també es poden celebrar en format telemàtic, d’acord amb la normativa vigent i amb el consens dels seus membres.
Activitat aeronàutica compatible amb l’entorn
Pel que fa als esdeveniments aeronàutics previstos a l’aeròdrom, el Consorci remarca que les activitats que s’autoritzen requereixen el compliment de la normativa i de les previsions operatives i ambientals del PDUAAC, que pondera l’interès que pot representar per la comarca. D’aquesta manera, es reitera el compromís de les institucions amb un model d’aeròdrom esportiu, sostenible i respectuós amb l’entorn.
El Consorci, a través de la seva presidenta, conclou amb un missatge de tranquil·litat: “La governança de l’aeròdrom continuarà en mans de les institucions de la Cerdanya i no existeix cap projecte ni cap voluntat de promoure un model que pogués entrar en conflicte amb els valors ambientals del territori o d’evolucionar cap a un aeroport. El futur de l’aeròdrom passa per continuar sent una infraestructura esportiva, sostenible i al servei de la comarca”.
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