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Parc dels Búnquers de Martinet: memòria històrica i cinema a la fresca

L'equipament amplia la seva oferta cultural amb projeccions del Cerdanya Film Festival en un escenari on el patrimoni bèl·lic i la història dialoguen amb el cinema

Un dels búnquers del parc

Un dels búnquers del parc / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Martinet

El Parc dels Búnquers de Martinet fa un pas més en la seva evolució com a espai de divulgació històrica i es postula també com un nou escenari per a activitats culturals. Després de consolidar-se com un dels principals equipaments de memòria històrica de Cerdanya, aquest estiu acull un cicle de cinema a la fresca que connecta de manera directa el contingut de les projeccions amb el lloc on es desenvolupen.

La iniciativa, organitzada en col·laboració amb el Cerdanya Film Festival, proposa portar documentals i pel·lícules vinculades als conflictes bèl·lics i a la memòria democràtica en un espai que conserva les fortificacions de la Línia P, construïdes durant el franquisme als Pirineus.

El cartell de la pel·licula

El cartell de la pel·licula / ARXIU PARTICULAR

El cicle comença aquest 21 de juliol amb la projecció d'Operación Iperita, un documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata que aborda l'ús de les armes químiques durant la Guerra Civil espanyola. El film, reconegut al Festival Internacional de Cinema en Català, forma part de la secció de memòria històrica del certamen cerdà.

Després de la projecció, els assistents podran participar en la votació del documental, que competirà pel Premi del Públic de la Secció de Memòria Històrica del festival.

La proposta reforça la voluntat del Parc dels Búnquers de Martinet d'anar més enllà de les visites guiades i les exposicions permanents per convertir-se en un centre cultural vinculat a la reflexió sobre el passat. En aquest cas, la relació entre el continent i el contingut és especialment significativa: un antic espai defensiu es transforma en escenari per parlar dels conflictes que van marcar el segle XX a través del llenguatge cinematogràfic.

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Amb aquesta iniciativa, el parc amplia la seva programació i consolida una línia d'activitats que combina patrimoni, divulgació i cultura, aprofitant un entorn que ofereix un marc difícilment igualable per abordar la història contemporània.

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