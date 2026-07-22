Bikepark Kids: la Molina ensenya els infants a fer descens en bici
Un nou espai incorpora tres circuits adaptats a diferents nivells i l’estació amplia l’oferta d’estiu amb rutes guiades amb patinet elèctric i la renovació del Niu de l’Àliga
La Molina amplia aquest estiu la seva oferta d’activitats per a famílies amb la posada en funcionament del Bikepark Kids, un nou espai pensat perquè els infants puguin iniciar-se en el descens en bicicleta de muntanya en un entorn adaptat i amb diferents nivells de dificultat. La proposta forma part de l’estratègia de diversificació de l’estació de muntanya, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sota la marca Pirineu365, durant la temporada d’estiu.
El nou equipament disposa de tres circuits d’iniciació dissenyats de manera progressiva perquè els més petits puguin familiaritzar-se amb les tècniques bàsiques del descens, desenvolupar habilitats sobre la bicicleta i adquirir confiança a mesura que avancen en l’aprenentatge. L’activitat està plantejada per a la pràctica en família i com una porta d’entrada al ciclisme de muntanya.
Les persones usuàries també poden disposar de bicicletes infantils de lloguer a la zona del Telecabina, que facilita l’accés a aquest nou espai. D’aquesta manera, La Molina reforça una oferta de BTT que durant els mesos d’estiu té un dels seus principals focus en el ciclisme de muntanya i el descens.
L’estació també ha incorporat a la programació noves rutes guiades amb patinets elèctrics, una alternativa per recórrer l’entorn natural de La Molina i descobrir els paisatges de la zona a través d’una activitat a l’aire lliure. La proposta amplia les possibilitats per als visitants que busquen activitats diferents de les vinculades a la bicicleta.
El Niu de l’Àliga es renova
La temporada d’estiu també arriba amb la renovació del Niu de l’Àliga, situat al cim de la Tosa, a 2.537 metres d’altitud. L’espai és un dels punts de referència de La Molina i ofereix una panoràmica sobre la Cerdanya, el Berguedà i diferents sectors del Pirineu català.
L’equipament, al qual es pot arribar amb el Telecabina Cadí-Moixeró, ha actualitzat els seus espais de restauració amb una proposta centrada en la cuina de muntanya. Els grans finestrals de l’edifici i la terrassa permeten combinar l’oferta gastronòmica amb la contemplació del paisatge.
El Niu de l’Àliga rep tant excursionistes com visitants que busquen gaudir de l’entorn d’alta muntanya sense necessitat de fer una activitat esportiva específica. La seva ubicació el converteix també en un punt de parada per completar una jornada a l’estació.
L’oferta gastronòmica de La Molina es completa amb els restaurants i cafeteries El Bosc i Alabau, així com amb el xiringuito del llac, que ofereix begudes i menjar lleuger en un espai vinculat a les activitats a l’aire lliure. Amb aquestes propostes, l’estació reforça una oferta d’estiu que combina esport, natura, gastronomia i activitats familiars.
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