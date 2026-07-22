Cal Forner de Guils: d'edifici històric en desús a pisos de protecció per llogar
L'Ajuntament actualitza el projecte d'obres que permetrà recuperar un immoble i facilitar l’arrelament de joves i famílies al municipi
La rehabilitació de Cal Forner Vell manté els terminis previstos i avança amb l’objectiu de transformar l’antic immoble, actualment en desús, en un nou conjunt d’habitatges de lloguer assequible a Guils de Cerdanya, segons ha comunicat el consistori. El projecte impulsat per l’Ajuntament vol recuperar un edifici emblemàtic del nucli urbà i destinar-lo a facilitar l’accés a l’habitatge, especialment entre els joves i els veïns que busquen establir la seva residència habitual al municipi.
L’actuació s’emmarca en la política municipal per ampliar l’oferta d’habitatge assequible i donar resposta a les dificultats que tenen els primers residents per accedir a un pis a la comarca. Els elevats preus del mercat immobiliari cerdà compliquen cada vegada més que les persones que treballen o tenen el seu projecte de vida a la comarca puguin trobar-hi un habitatge a un preu assumible.
La situació afecta especialment els joves i les famílies treballadores, en un territori on el pes de la segona residència i la demanda vinculada al turisme han contribuït a incrementar els preus de compra i de lloguer. La pressió immobiliària dificulta l’arrelament de nous residents i pot acabar condicionant la continuïtat demogràfica i econòmica dels municipis de la Cerdanya.
En aquest context, el projecte de Cal Forner Vell planteja la recuperació del patrimoni arquitectònic com una eina per ampliar el parc públic d’habitatge. La intervenció permetrà donar un nou ús a un immoble que havia quedat abandonat i posar-lo al servei de les necessitats residencials del municipi.
L’Ajuntament de Guils de Cerdanya considera aquesta actuació una de les eines per afrontar la manca d’habitatge assequible i garantir l’accés a l’habitatge als veïns. El consistori també confia que, un cop completada la intervenció, els nous pisos puguin estar disponibles al més aviat possible.
La rehabilitació de Cal Forner Vell forma part d’una estratègia municipal més àmplia per reforçar l’accés a l’habitatge i contribuir a mantenir un municipi amb activitat durant tot l’any. La voluntat del govern local és que la recuperació de l’edifici serveixi també per afavorir l’arrelament de població i consolidar un model residencial més orientat als veïns.
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