El Parc del Cadí estableix un catàleg de mesures per a una visita respectuosa i segura
Els gestors de l'entorn natural fixen els consells bàsics sobre etacionament, accés, informació prèvia i establiment de les rutes
Visitar el Parc Natural del Cadí-Moixeró requereix previsió, informació i precaució. Amb l’arribada de l’estiu i l’increment de les activitats a l’aire lliure, l’espai natural protegit ha difós un catàleg de recomanacions per ajudar els visitants a preparar les sortides, reduir els riscos i garantir una visita respectuosa amb el medi natural.
El Parc recomana informar-se abans de sortir a través de la seva pàgina web o dels diferents punts d’informació, on es pot obtenir informació actualitzada sobre les característiques de l’activitat que es vol fer i les condicions de l’entorn. També és important valorar si la proposta s’ajusta a la capacitat i l’experiència de cada persona i comprovar que es disposa del material necessari.
La preparació de la sortida ha d’incloure igualment la consulta de la previsió meteorològica, especialment en un entorn de muntanya on les condicions poden canviar amb rapidesa. Una planificació adequada permet evitar situacions imprevistes i contribuir a fer l’activitat amb més seguretat.
Un cop al Parc, les recomanacions també tenen a veure amb la mobilitat i l’estacionament. Els vehicles s’han de deixar únicament en les zones habilitades i sense obstaculitzar el pas dels vehicles d’emergència ni els accessos a les finques privades.
La visita també ha de permetre gaudir de la fauna i la flora sense alterar-les. En cas de trobar animals salvatges, cal observar-los a distància i evitar qualsevol conducta que els pugui molestar. El mateix criteri s’ha d’aplicar a la vegetació i a la resta d’elements naturals de l’espai protegit.
Un altre dels aspectes que el Parc demana tenir en compte és la presència de ramaderia extensiva. Els ramats pasturen lliurement per diferents indrets i, per garantir la convivència entre l’activitat ramadera i els visitants, es recomana no molestar els animals, deixar els passos de filat tal com s’han trobat i portar els gossos lligats.
El catàleg de recomanacions també convida a reduir els sorolls innecessaris per preservar la tranquil·litat de l’entorn i recorda que totes les deixalles s’han de recollir i retornar amb els visitants. L’objectiu és minimitzar l’impacte de l’activitat humana i mantenir la qualitat ambiental de l’espai.
Per aprofundir en el coneixement del territori, el Parc també proposa comptar amb l’acompanyament de guies especialitzats, que poden oferir una experiència més completa i permetre descobrir els valors naturals, paisatgístics i culturals de l’espai protegit.
Finalment, el Parc recorda que no totes les activitats que s’hi poden fer tenen les mateixes condicions i que algunes requereixen autorització prèvia. Abans d’organitzar una activitat, per tant, és recomanable consultar la normativa i els tràmits necessaris a través dels canals oficials.
La proposta del Parc Natural del Cadí-Moixeró és clara: preparar les sortides amb antelació, informar-se de les condicions, actuar amb prudència i respectar l’entorn. Una combinació que permet gaudir d’un dels principals espais naturals del Pirineu amb seguretat i contribuir alhora a la seva conservació.
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