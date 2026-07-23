La Cerdanya guanyarà pes en la gestió de l’aeròdrom amb la presidència del Consell Rector
El Consell Comaral avala el gir en la relació amb la Generalitat i assegura que l'equipament es mantindrà amb usos exclusivament esportius i amb una gestió consensuada amb el territori
El Consell Comarcal de la Cerdanya avala el canvi de plantejament en la relació amb la Generalitat pel que fa a la gestió de l’aeròdrom de Cerdanya i defensa que les institucions de la comarca tinguin més capacitat de decisió sobre el futur de la infraestructura. La principal novetat de la negociació és la modificació dels estatuts del Consorci de l’Aeròdrom de Cerdanya, que permetrà que el Consell Comarcal assumeixi la presidència del Consell Rector.
El president de l’ens comarcal, Isidre Chia, considera que aquest canvi reforça el paper de la comarca en la gestió de l’equipament i ha volgut allunyar qualsevol dubte sobre el model de futur de l’aeròdrom. «L’Aeròdrom de la Cerdanya continuarà sent una infraestructura pública, esportiva i al servei de la comarca. Volem transmetre un missatge de tranquil·litat: no hi ha cap projecte ni cap voluntat de convertir-lo en un aeroport comercial o corporatiu, i qualsevol gestió futura haurà de respectar el Pla Director aprovat el 2020», ha afirmat.
Chia també ha posat en valor la tasca que està fent actualment la Generalitat en la gestió de l’aeròdrom i el compromís inversor per actualitzar les instal·lacions. «Cal destacar també la bona feina que està desenvolupant la Generalitat en la gestió de l’aeròdrom, amb un ferm compromís d’inversions per modernitzar i millorar la infraestructura, sempre d’acord amb el model actual i amb el màxim respecte pel medi natural», ha assenyalat.
El canvi en els estatuts del Consorci obre així una nova etapa en la relació entre les administracions implicades. El Consell Comarcal considera que assumir la presidència del Consell Rector permetrà reforçar el lideratge de les institucions cerdanes i incrementar la seva capacitat d’incidència en les decisions que afectin el futur de l’aeròdrom, mantenint-ne el caràcter públic i esportiu. Chia ha argumentat sobre la nova situació que "la principal novetat és que s'estan modificant els estatuts del Consorci perquè el Consell Comarcal n'assumeixi la presidència del Consell Rector, reforçant així el lideratge i la capacitat de decisió de les institucions de la Cerdanya sobre el futur de l'aeròdrom.
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