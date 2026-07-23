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Crema el porxo d'una casa en reformes a Bellver de Cerdanya

Els Bombers de la Generalitat van actuar ràpidament amb tres dotacions per sufocar les flames

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

El porxo exterior d'una casa es va incendiar aquest dimecres al vespre, a Bellver de Cerdanya. L'avís al 112 es va fer a les 20.38 hores, i els Bombers de la Generalitat van desplaçar tres dotacions al domicili situat al carrer Major.

A les 20.45 hores ja es va declarar controlat el foc i una de les dotacions, un camió autoescala, es va retirar a parc. Prop d'una hora més tard, ja havien pogut extingir les flames, van remullar la zona afectada fins que no van detectar-hi més temperatura i es van retirar les unitats restants.

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Aquest incendi no va causar cap ferit i les acfectacions es van concentrar al porxo de la casa.

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