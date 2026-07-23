Crema el porxo d'una casa en reformes a Bellver de Cerdanya
Els Bombers de la Generalitat van actuar ràpidament amb tres dotacions per sufocar les flames
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Manresa
El porxo exterior d'una casa es va incendiar aquest dimecres al vespre, a Bellver de Cerdanya. L'avís al 112 es va fer a les 20.38 hores, i els Bombers de la Generalitat van desplaçar tres dotacions al domicili situat al carrer Major.
A les 20.45 hores ja es va declarar controlat el foc i una de les dotacions, un camió autoescala, es va retirar a parc. Prop d'una hora més tard, ja havien pogut extingir les flames, van remullar la zona afectada fins que no van detectar-hi més temperatura i es van retirar les unitats restants.
Aquest incendi no va causar cap ferit i les acfectacions es van concentrar al porxo de la casa.
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