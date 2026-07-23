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Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi

L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya situa els robatoris de telèfons mòbils en el 2,4% del total de fets registrats en un marc general de 27.000 furts anuals amb intimidació

El telèfon mòbil oblidat en un banc públic

El telèfon mòbil oblidat en un banc públic / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Prullans

Una veïna de Prullans ha recuperat en poques hores el telèfon mòbil que s’havia deixat oblidat en un banc públic gràcies a la intervenció desinteressada d’una altra veïna i l'acció coordinada del grup de WhatsApp del poble. El gest ha posat en valor una manera de relacionar-se basada en la proximitat, la confiança i l’ajuda mútua, i ha contrastat amb la realitat dels robatoris de telèfons mòbils, que han mantingut un pes destacat entre els delictes de proximitat contra el patrimoni al país. El mes de juliol Prullans i la Cerdanya multipliquen la població amb l'arribada de segons residents i turistes, amb la qual cosa el telèfon perdut podia haver estat també d'un visitant, la qual cosa no hauria modificat l'acció desinteressada dels veïns, segons han remarcat en els debats que ha generat l'episodi.

L'acció s'ha produït en un marc general invers. Les dades de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC) 2022 situen els robatoris de telèfons mòbils en el 2,4% del total de fets registrats en l’àmbit dels delictes de proximitat contra el patrimoni. Els mòbils han estat així un dels objectes més afectats per aquest tipus de delinqüència, només per darrere dels robatoris de bossa o cartera, que han representat el 2,6%. En aquest sentit, les imatges de robatoris i assalts inunden cada dia les xarxes socials i fan incrementar la percepció d'inseguretat a les ciutats.

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Així, els Mossos d’Esquadra van registrar durant el 2024 un total de 27.038 robatoris amb violència i/o intimidació a Catalunya, el 2,5% menys que l’any anterior. La comparació entre les dues realitats ha mostrat dos models de convivència i situa en les comunitats petites el principal focus de supervivència dels valors històrics d'honestedat i suport mutu.

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