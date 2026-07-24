Parc Natural del Cadí Moixeró: de camí cap al mig milió de visitants a l'any
L’espai protegit manté una afluència elevada i registra un augment del 3% anual
El Parc Natural del Cadí-Moixeró va registrar 361.582 visitants estimats durant el 2024, segons les últimes dades recollides en la documentació de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc. La xifra representa un increment del 2,6% respecte de l’any anterior, quan es van comptabilitzar 352.257 visitants.
L’evolució confirma que l’espai natural protegit manté des de fa anys una afluència superior a les 350.000 persones anuals. El 2022, el nombre estimat de visitants va ser de 357.259, mentre que el 2021 es va arribar als 395.730 i el 2020 es van registrar 363.370 visites.
Les dades de visitació es calculen a partir de diferents fonts, entre les quals hi ha les persones ateses als centres i punts d’informació, les oficines d’informació dels ajuntaments i els comptadors instal·lats en aparcaments i itineraris del Parc.
L’activitat dels punts d’informació també permet dimensionar el volum de persones que s’interessen directament per l’espai. Durant l’estiu del 2025, entre el 16 de juny i el 12 d’octubre, els deu centres i punts d’informació del Parc van atendre 32.692 persones. Aquesta xifra correspon exclusivament als visitants que van rebre informació en aquests equipaments i, per tant, no representa el total de persones que van accedir al Parc durant aquest període.
L’augment de la freqüentació ha fet que el Parc també estudiï la pressió turística en alguns dels espais més visitats. Un estudi sobre la capacitat de càrrega va analitzar quatre punts especialment freqüentats: el Pedraforca, els Empedrats, les Fonts del Llobregat i el Prat de Cadí. L’anàlisi va establir una capacitat màxima de 133 visitants diaris al cim del Pedraforca, 205 als Empedrats, 269 a les Fonts del Llobregat i 258 al Prat de Cadí.
Amb més de 360.000 visitants estimats l’any, el Cadí-Moixeró es manté com un dels espais naturals protegits amb més afluència del Pirineu català, amb una activitat turística que concentra especialment les visites en determinats punts i períodes de l’any.
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