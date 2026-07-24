Wine Palace de Llívia participa en la classificació popular de La Guia de Vins de Catalunya amb un tast de 860 referències
L'establiment especialitzat acull una de les sessions amb amants del vi, que valoren els mateixos vins que han tastat els professionals
La botiga de Wine Palace de Llívia ha acollit un dels tastos populars de la Guia de Vins de Catalunya, una de les novetats de la pròxima edició de la publicació, que incorporarà per primera vegada una doble puntuació dels vins i escumosos: la dels professionals del sector i la dels amants del vi. La sessió de la Cerdanya s'ha celebrat aquesta setmana en el marc d'un tast simultani que ha reunit 170 wine lovers en diferents establiments de Catalunya.
Els participants han valorat a cegues les mateixes 860 referències de 188 cellers que anteriorment havien tastat els professionals, en unes sessions celebrades els dies 9 i 10 de juny a la seu de Wine Palace de Vilamalla. En el cas dels tastadors populars, les referències s'han distribuït entre una trentena de taules instal·lades en diferents botigues de la cadena, entre les quals la de Llívia.
El tast popular permetrà incorporar la visió dels consumidors i comparar-la amb la valoració dels experts. Els participants són aficionats al món del vi que no hi treballen professionalment i han tastat les mostres també a cegues, sense conèixer-ne la marca ni el celler. La valoració se centra en les característiques aromàtiques i gustatives i en una puntuació global del producte, que permet establir una nota final per a cada referència.
Les sessions s'han dut a terme en establiments de Mataró, Terrassa, Barcelona, Girona, Salou, Blanes, Llívia, Granollers, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat del Vallès, Vic, Premià de Mar, Santa Susanna i Castelldefels. En conjunt, la iniciativa ha comptat amb 26 taules i 136 tastadors, mentre que el panell vinculat als establiments de l'Empordà completarà el procés a la seu central de Vilamalla.
La incorporació de la classificació popular és una de les principals novetats de la XIX edició de La Guia de Vins de Catalunya, que vol reforçar la connexió entre el sector vitivinícola i el consumidor final. La publicació manté com a eixos la independència, l'autonomia, la neutralitat i el rigor professional, sota la coordinació editorial de Marc Subirós i amb Anna Vicens com a responsable de tast.
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