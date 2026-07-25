Piscina municipal de Llívia: més que aigua, un espai de salut i benestar
L’equipament busca professionals per fer de l'equipament un centre de ioga, pilates, aquagym, entrenament funcional i altres activitats dirigides
La piscina municipal de Llívia vol ampliar aquest estiu el seu paper com a equipament d’activitat física i convertir-se també en un espai vinculat a la salut, el benestar i el creixement personal. Amb aquest objectiu, l’equipament, gestionat per l’equip de Piwi, ha iniciat la recerca de professionals que vulguin oferir activitats dirigides durant els mesos d’estiu.
La proposta passa per crear una programació estable amb sessions distribuïdes entre els matins i les tardes i obertes a persones de diferents edats i nivells. La voluntat és que la piscina i el seu entorn es converteixin en un punt de trobada per a la pràctica d'activitat física i per incorporar hàbits relacionats amb el benestar personal.
Entre les activitats que es volen incorporar al programa hi ha ioga, pilates, entrenament funcional, mobilitat i estiraments, així com aquagym i diferents modalitats de dansa, zumba i altres disciplines dirigides. La convocatòria, però, es manté oberta a altres propostes relacionades amb l’esport i el benestar que puguin encaixar en la programació.
L’equip de Piwi ha fet una crida a professors i professionals del sector perquè presentin les seves propostes i s'incorporin al programa d'activitats. La iniciativa també s’adreça a persones que coneguin especialistes interessats a desenvolupar sessions a Llívia durant aquest estiu.
El projecte planteja així una nova manera d’entendre la piscina municipal, que manté el seu ús habitual però busca ampliar-ne les possibilitats amb una oferta d’activitats que combini exercici físic, salut i benestar. La programació definitiva dependrà de les propostes i dels professionals que finalment s’hi incorporin, amb la intenció de configurar un calendari d’activitats al llarg de la temporada d’estiu.
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