Puigcerdà i la Guingueta d'Hix reactiven el seu Consorci Transfronterer
L’objectiu d'aquest òrgan recuperat el 2016 arran d'un acord anterior és impulsar activitats culturals, educatives i socials, compartir recursos i consolidar espais de treball estables
Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d’Hix han acordat reactivar el Consorci Transfronterer, una eina de governança compartida que ha de permetre donar un nou impuls a la cooperació entre els dos municipis i desenvolupar projectes conjunts a banda i banda de la frontera.
L’objectiu és impulsar activitats culturals, educatives i socials, compartir recursos i consolidar espais de treball estables que permetin abordar projectes d’interès comú i contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de la Cerdanya.
La col·laboració entre els dos municipis ja ha tingut diversos formats en els darrers anys. Els dos ajuntaments ja van recuperar el Consorci Transfronterer l’any 2016, a partir d’un acord de col·laboració anterior, i posteriorment van impulsat iniciatives conjuntes com una jornada d’educació viària que va reunir per primera vegada alumnes dels dos costats de la frontera.
La primera jornada de formació viària transfronterera celebrada el 2018 va comptar amb la participació de 160 alumnes de quart de primària de les escoles Alfons I, Llums del Nord i Vedruna de Puigcerdà i de l’escola de la Guingueta d’Hix. L’activitat es va desenvolupar durant dos dies a la zona poliesportiva de Puigcerdà i hi van participar els Mossos d’Esquadra, l’Associació de Prevenció a la Ruta del costat nord, la Policia Local de Puigcerdà, el Servei Català de Trànsit, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Puigcerdà, els parcs de bombers dels dos municipis i empreses locals col·laboradores.
En la trobada actual entre els dos consistoris també s’ha celebrat una reunió del Patronat del Museu Cerdà, en què s’han validat i tancat els comptes de l’entitat. La trobada ha servit igualment per acordar una nova reunió de treball destinada a definir un full de ruta compartit que orienti els projectes de futur i reforci la col·laboració entre les institucions del territori.
La reactivació del Consorci Transfronterer recupera així una eina de cooperació que ja havia permès desenvolupar iniciatives compartides i planteja una nova etapa de treball conjunt entre Puigcerdà i la Guingueta d’Hix, amb la voluntat de reforçar la connexió entre les dues bandes de la Cerdanya.
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