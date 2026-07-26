Bellver completa la visita al nucli històric i la muralla amb la restauració de la Torre de la Presó
Les obres permeten consolidar l’estructura de l’edifici i adaptar-lo per a la visita i a futurs usos de divulgació històrica i cultural
Bellver de Cerdanya ha iniciat la recuperació d’un dels elements més singulars del seu patrimoni històric. La Torre de la Presó, integrada en el sistema defensiu que tanca el nucli antic de la vila, està sent objecte d’un projecte de rehabilitació que permetrà preservar l’edifici i, alhora, preparar-lo perquè es pugui convertir en un nou espai de visita i divulgació de la història local.
Les obres tenen com a objectiu recuperar l’estructura original de la torre i posar en valor un dels testimonis de la fortificació històrica de Bellver. La intervenció preveu una restauració arquitectònica integral, amb actuacions destinades a consolidar els elements constructius i reparar les parts que presenten un major deteriorament.
El projecte planteja una actuació respectuosa amb les característiques de l’edifici i amb la seva identitat patrimonial. Els treballs es desenvolupen mantenint els materials i les tècniques constructives tradicionals, amb la voluntat que la rehabilitació conservi la singularitat de la torre i la seva integració en el conjunt del nucli antic.
Una torre de 15 metres integrada en la muralla
La Torre de la Presó es troba a la banda est de la vila, al costat del portal de Cerdanya, un dels accessos al recinte emmurallat. L’edifici presenta una planta lleugerament rectangular, d’uns 2,20 per 2,95 metres, i s’eleva aproximadament 15 metres. Els murs tenen un gruix d’uns 110 centímetres, una característica que dona una idea de la funció defensiva que va tenir aquesta construcció.
L’accés a l’interior de la torre es troba a uns set metres respecte del nivell exterior del terreny, mentre que a la part exterior de la construcció hi ha un talús. A l’interior es conserven tres nivells, una distribució que es considera similar a la que devia tenir originalment, tot i que l’altura dels pisos i dels sostres hauria experimentat modificacions amb el pas del temps.
Les tres façanes exteriors conserven diverses espitlleres, obertes en diferents moments històrics. Les més antigues presenten unes característiques similars a les de la muralla i estan protegides per carreus treballats, semblants als que formen les cantonades de la torre. La resta dels paraments està construïda principalment amb pedres petites i poc elaborades, mentre que a la part inferior dels murs hi ha carreus de dimensions reduïdes i amb diferents graus de treball.
La mateixa estructura permet identificar les diferents fases constructives que ha viscut l’edifici. En alguns punts encara són visibles les intervencions i reconstruccions que s’hi han fet al llarg dels segles. La cronologia de la torre se situa entre els segles XIII i XVII, un període ampli que evidencia la seva evolució i continuïtat dins del sistema defensiu de la vila.
Un nou espai per conèixer la història de Bellver
Més enllà de la conservació arquitectònica, la intervenció també prepara la Torre de la Presó per a una nova etapa. El projecte incorpora millores d’accessibilitat i seguretat que han de permetre adequar l’espai als futurs usos i facilitar que pugui ser visitat en unes condicions més inclusives i adaptades a la normativa actual.
La recuperació de la torre s’emmarca en la voluntat de reforçar el patrimoni com un dels elements de divulgació de la història de Bellver de Cerdanya. La seva posada en valor permetrà ampliar els espais vinculats al coneixement del passat de la vila i generar noves possibilitats per a l’activitat cultural.
La Torre de la Presó forma part del conjunt de la muralla que delimita i protegeix el nucli antic, de manera que la seva rehabilitació contribueix també a recuperar la lectura del sistema defensiu històric de Bellver. La intervenció permetrà conservar aquest element i facilitar-ne el coneixement entre els veïns i les persones que visiten la vila.
Les obres tenen un termini d’execució que preveu que els treballs finalitzin a finals d’aquest any. Un cop completada la rehabilitació, la torre haurà de quedar preparada per acollir nous usos relacionats amb la divulgació històrica i cultural, ampliant l’oferta patrimonial del municipi i reforçant el paper del nucli antic com a espai de visita.
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