Estació de Guils Fontanera: el racó de natura i esport ara també amb espai gastronòmic a 2.000 metres
La reobertura del bar-restaurant de l’estació de muntanya reforça una proposta familiar que incorpora circuits de BTT, trail running, passejades i ecoturisme
L'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera vol deixar enrere la idea d’un espai vinculat exclusivament a la temporada d’hivern i reforçar la seva activitat durant tot l’any. L’estació de muntanya ha iniciat una nova etapa amb una oferta que combina restauració, esport, oci familiar i activitats a la natura, amb la voluntat de convertir l’entorn en un punt de referència per a les activitats a l’aire lliure a la Cerdanya. L'espai de restauració s'ha estrenat aquesta setmana apuntant com un dels racons estrella a la Cerdanya aquest estiu per les possibilitats d'oci, natura i entorn segur per a les famílies.
L'estació de Guils Fontanera se situa a una cota d'uns 1.970 metres d'altitud. És en un entorn d'alta muntanya, a les portes de l'espai natural de la zona de Guils i Malniu i amb el Puigpedrós (2.911 m) com un dels grans referents paisatgístics de l'entorn. Pel que fa a la vegetació, l'àrea de Fontanera es troba en una franja de transició entre l'estatge montà i el subalpí. A aquesta cota hi predominen les pinedes de pi negre (Pinus uncinata), especialment adaptades a les condicions de l'alta muntanya, tot i que en cotes una mica més baixes també hi ha pi roig (Pinus sylvestris). El pi negre és especialment característic dels ambients situats aproximadament per damunt dels 1.800 metres i pot arribar a cotes superiors als 2.300-2.500 metres.
Un dels principals eixos d’aquesta nova proposta és la reobertura del bar-restaurant de Fontanera, que ha assumit un grup de joves locals amb experiència en la promoció d’activitats a la comarca. L’establiment aposta per una oferta de cuina popular i accessible, amb una part dels productes vinculada al quilòmetre zero i a la producció de proximitat.
«Són nois joves de la Cerdanya, amb molta empenta i ganes de fer coses. Estan fent activitats aquí al voltant de la comarca i han assumit el restaurant amb la voluntat de donar-li una nova vida», explica l’alcalde de Guils de Cerdanya, Javier Maldonado.
L’espai està pensat especialment per a famílies i també per donar servei als usuaris que practiquen esport a la muntanya. La proposta inclou opcions de restauració per als ciclistes i les persones que fan activitats a l’aire lliure, en un entorn que es vol consolidar com a punt de partida i arribada de diferents itineraris.
La nova oferta es completa amb una xarxa de circuits de BTT i trail running, itineraris per a passejades i propostes vinculades a l’ecoturisme. La informació sobre els recorreguts i les activitats es recull en nous plafons instal·lats a l’estació i es difon també a través dels canals digitals de Fontanera.
«Volem enfortir tot el que és aquest espai, perquè no sigui només per a l’hivern, sinó també per a l’estiu, la primavera i tot l’any. Per això parlem d’una estació de muntanya», assenyala Maldonado.
La voluntat és que Guils Fontanera funcioni com una estació de muntanya durant les quatre estacions de l’any, aprofitant les possibilitats de l’entorn més enllà de la neu. L’activitat d’estiu incorpora també una programació cultural i musical, que ja es va començar a desplegar amb motiu de la inauguració de la nova etapa del restaurant.
El calendari d’activitats preveu, entre altres propostes, l’Aplec de Fontanera, i que incorporarà activitats relacionades amb la bicicleta i altres iniciatives per reforçar l’oferta d’oci a la muntanya.
La nova etapa de l’espai també incorpora canvis en la gestió dels accessos. Durant aquest estiu, el pàrquing de Fontanera serà gratuït i la barrera d’entrada es mantindrà oberta, a l’espera de la definició i aprovació de la regulació municipal corresponent.
La reobertura del bar-restaurant ha tingut una bona resposta durant els primers dies d’activitat. «L’acollida ha estat molt bona. La gent hi està responent bé i els nois ens han explicat que estan contents de com ha començat aquesta nova etapa», afirma Maldonado.
La proposta busca combinar l’oferta gastronòmica amb les activitats esportives i de natura per ampliar els usos de Fontanera i consolidar-la com un espai de trobada per a famílies, ciclistes, corredors i excursionistes durant tot l’any.
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