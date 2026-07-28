Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
El complex de l'Alta Cerdanya recupera parcialment l’activitat mentre continua la reconstrucció total de l'edifici, que s’allargarà uns mesos més
Els Banyd termals de Llo, a l’Alta Cerdanya, han reobert aquest últim cap de setmana de juliol després de vuit mesos de l’incendi que va afectar part de les instal·lacions i d’un període de treballs de reconstrucció. La reobertura suposa un pas endavant en la recuperació d’aquest equipament de banys d’aigües termals sulfuroses naturals, tot i que les obres continuaran durant els propers mesos, tal com ha informat el diari L’Indépendant.
L’incendi es va declarar el 8 de desembre i va causar importants danys en una part del complex. L’origen del foc encara no ha estat determinat. Els banys van reprendre parcialment l’activitat el 7 de febrer, però van haver de tancar novament el 7 d’abril per permetre l’execució dels treballs. «Des d’aquesta data hem iniciat una cursa contra rellotge per poder obrir als clients a mitjan juliol», explica a L’Indépendant Chloé Jail, cogestora de l’establiment amb el seu germà Erwan.
La reobertura, inicialment prevista per al 18 de juliol, s’ha ajornat una setmana per garantir que el recinte pugui funcionar amb normalitat. Una de les principals actuacions pendents és la instal·lació de la nova coberta, que havia d'arribar al juny però que, després de diverses complicacions, no estarà disponible fins a la tardor. «El nostre objectiu era obrir costés el que costés aquest estiu», assenyala Jail.
Els usuaris trobaran una configuració diferent de la que hi havia abans de l’incendi. El gran jacuzzi i la gran piscina interior han quedat ara a cel obert després de la desaparició de la coberta i s’afegeixen als tres vasos exteriors que continuen formant part del complex.
Les altes temperatures d’aquest inici d’estiu també han obligat els responsables a adaptar les condicions de l’equipament. En lloc de mantenir tots els vasos a la temperatura habitual, d’entre 35 i 36 graus, alguns funcionaran a uns 30 graus. A més, dues piscines disposaran de grans para-sols per crear zones d’ombra per als banyistes.
Cinc empreses treballen actualment en la reconstrucció de l’espai de benestar, els dos hammams i la sauna, que està previst que pugui entrar en funcionament al desembre. També s’estan fent treballs d’instal·lació elèctrica i actuacions de reparació als vasos.
La reconstrucció servirà, a més, per impulsar un projecte d’ampliació que els responsables ja havien plantejat abans de l’incendi. Els vestidors es concentraran en una única planta i la zona de massatges es traslladarà a la part inferior del complex. El projecte inclou també la construcció d’una nova piscina soterrada, que està previst que entri en servei durant el 2027. L’espai combinarà una zona aquàtica coberta i descoberta amb una àrea d’activitats lúdiques i un recorregut d’aventura.
La reobertura parcial dels Bains de Llo permet recuperar un dels equipaments termals més coneguts de la Cerdanya francesa, les aigües sulfuroses naturals del qual han estat valorades durant segles per les seves propietats relaxants i terapèutiques. La recuperació completa del complex, però, encara haurà d’esperar a la finalització de les obres previstes per als propers mesos.
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