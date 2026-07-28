El manifest ‘Per una Cerdanya equilibrada’ reclama control comarcal sobre l’aeròdrom
La plataforma, que ja supera els 270 signants, exigeix transparència en el procés de negociació sobre el futur de la infraestructura
El grup promotor del manifest Per una Cerdanya equilibrada reclama que el futur de l’aeròdrom de la Cerdanya es decideixi amb participació de la comarca i amb transparència sobre les negociacions que s’estan duent a terme. La petició es va posar de manifest en l’acte públic celebrat el passat 24 de juliol amb el títol Per un aeròdrom esportiu respectuós amb la vall de la Cerdanya i amb control comarcal, que va reunir cerdans preocupats per l’evolució de la infraestructura.
Durant l’acte, els ponents Enric Quílez, Marta Medrano, Rafael Ribó, Núria Burgada i Frederic Abelló van repassar els cinc punts del manifest i van exposar les seves preocupacions sobre la gestió actual de l’aeròdrom i el risc que es pugui tornar a impulsar un model de desenvolupament que consideren agressiu amb l’entorn. També van advertir sobre la possibilitat que les institucions cerdanes puguin perdre capacitat de decisió en la gestió de la infraestructura i van reclamar més informació sobre el procés de negociació en curs.
Un dels àmbits que genera més preocupació és la possibilitat que l’aeròdrom aculli grans esdeveniments aeronàutics que, segons els promotors del manifest, podrien afectar l’equilibri ambiental de la vall. En aquest sentit, van assenyalar que la infraestructura encara té pendents qüestions relacionades amb el control del soroll, la depuració d’aigües o el dipòsit de materials inflamables, entre altres obligacions.
L’acte va donar pas a un debat en què van participar els assistents, entre els quals hi havia l’actual alcalde de Puigcerdà i un antic alcalde de Das. Les intervencions van abordar la història de l’aeròdrom, les necessitats dels diferents col·lectius que en fan ús i les conseqüències que podria tenir un creixement de l’activitat sobre la singularitat de la vall de la Cerdanya. També es va posar sobre la taula que el canvi de titularitat de la infraestructura afecta el conjunt dels municipis cerdans, ja que tots són propietaris de l’aeròdrom.
El debat també va situar l’aeròdrom dins d'un context més ampli de pressió sobre el territori, amb referències a les infraestructures internes de la comarca, a les afectacions de la línia R3, a l’increment de la construcció i a la situació de pressió sobre els recursos hídrics de la Cerdanya.
Les conclusions aprovades durant l’acte reclamen una participació real en les discussions sobre el full de ruta que el Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya planteja per al futur de la infraestructura. El manifest demana que els documents que siguin objecte de decisió es puguin conèixer i debatre i que la societat cerdana sigui informada del procés i de les negociacions.
Entre els aspectes que els promotors consideren que s’han de posar damunt la taula hi ha els nous estatuts, les condicions i els motius de la possible cessió de la propietat de l’aeròdrom i les condicions d’un eventual encàrrec de gestió a Aeroports de Catalunya. Segons els promotors, actualment la propietat de l’aeròdrom correspon en un 91% a la comarca i en un 9% a la Generalitat, mentre que en el Consorci la representació comarcal és del 50%. El grup considera que aquesta situació s’ha d’aclarir davant les declaracions que apunten a un increment del pes de la comarca en la futura gestió.
El grup promotor del manifest ha assumit la responsabilitat de traslladar aquestes conclusions al Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya, amb el suport dels signants, que ja superen els 270, i ha anunciat que mantindrà el contacte amb aquests i amb la societat cerdana durant el procés.
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026