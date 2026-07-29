La Cerdanya escrita en les cicatrius de la glacera
Una sortida del Grup de Recerca de Cerdanya amb el geògraf i glaciòleg Marc Oliva permet interpretar el paisatge de la vall del Querol i descobrir el valor de les molleres de la Feixa
La vall del Querol conserva en el seu paisatge les traces d’un passat en què el gel dominava les muntanyes. Seguir-ne les petjades és també una manera d’entendre com s’ha format la Cerdanya actual. Aquest va ser l’objectiu de la sortida geològica organitzada diumenge pel Grup de Recerca de Cerdanya, que va comptar amb el guiatge del geògraf i glaciòleg Marc Oliva.
La ruta va permetre observar sobre el terreny el glacialisme de la vall del Querol des de dos punts. La primera parada es va fer al mirador situat al costat de la barrera de la pista que puja cap a Fontanera, al terme de Guils de Cerdanya. Des d’aquest punt, els participants van poder interpretar les formes del relleu i les evidències que expliquen la transformació de la vall durant les diferents fases glacials.
La sortida va continuar fins a la zona del refugi de la Feixa, al terme de Ger, on l’activitat va permetre aprofundir en la relació entre la geologia i els diferents paisatges que configuren la comarca. En aquest entorn també es van visitar les molleres de la Feixa, un espai d’especial interès natural considerat únic dins del Pirineu.
L’activitat forma part del programa de divulgació del Grup de Recerca de Cerdanya, que organitza aquestes sortides amb la voluntat d’apropar el coneixement científic al territori. L’objectiu és que els participants no només coneguin els processos geològics que han configurat la comarca, sinó que també aprenguin a interpretar el paisatge que els envolta.
Les sortides posen el focus en un patrimoni que sovint queda amagat darrere de les formes del relleu: el patrimoni geològic, mineralògic i paleontològic de la Cerdanya. Les muntanyes, les valls i les zones humides es converteixen així en un espai d’aprenentatge on la història natural del territori es pot llegir directament sobre el terreny.
Amb aquesta activitat, el Grup de Recerca de Cerdanya continua la tasca de divulgació del patrimoni natural de la comarca i reivindica la geologia com una eina per comprendre l’origen i l’evolució del paisatge cerdà.
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