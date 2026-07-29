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La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà cedeix el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de Cerdanya

La formació cedeix un fons de més d’una desena d’arxivadors amb documents, fotografies, vídeos i repertoris que repassen tres dècades de cant a la Cerdanya

La cessió de la documentació a l'Arxiu Comarcal

La cessió de la documentació a l'Arxiu Comarcal / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

La història recent de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà ja té un espai on conservar-se. L’entitat ha cedit el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, que a partir d’ara custodiarà més d’una desena d’arxivadors amb documents, fotografies i vídeos que fins ara es conservaven als domicilis particulars dels membres de la formació.

La cessió permet reunir en un únic fons la documentació acumulada durant gairebé 30 anys de recuperació de l’activitat coral i posar-la a disposició d’estudiosos i de qualsevol persona interessada a conèixer la trajectòria de la formació i la història del cant coral a la comarca. La manca d’una seu pròpia durant aquest període havia fet que l’arxiu es distribuís entre les cases dels diferents integrants de la coral.

L’acte de cessió va comptar amb la participació de diversos membres de la formació i va estar encapçalat pel president de la Coral Capella de Santa Maria, Josep Roig, i la directora, Carme Baulenas. Tots dos van explicar que la decisió de reunir i conservar el fons a l’Arxiu Comarcal es va prendre en un moment en què l’entitat ha rebut diversos reconeixements per la seva trajectòria.

Entre aquests guardons hi ha la Creu de Sant Jordi, concedida aquest 2026, el Premi Josep Anselm Clavé a la trajectòria coral, rebut el 2025, i el reconeixement com a Cerdà de l’Any, atorgat el 2023. Els originals d’aquests premis també han quedat sota custòdia de l’Arxiu Comarcal.

El fons cedit inclou actes de juntes i assemblees, documentació econòmica, factures, programes de mà, repertoris musicals i reculls de premsa, així com la documentació vinculada a la candidatura de la coral a la Creu de Sant Jordi, amb les signatures i adhesions que la van acompanyar.

La directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Erola Simon, va posar en valor la documentació rebuda i va animar altres entitats de la comarca a seguir el mateix camí. Segons va explicar, els arxius associatius tenen un valor rellevant per a la reconstrucció de la memòria col·lectiva, però sovint les entitats no disposen dels recursos o del personal especialitzat necessari per garantir-ne la conservació a llarg termini.

L’Arxiu Comarcal ja custodia documentació d’altres entitats vinculades a la història cerdana, com el Club Gel Puigcerdà, el Club Deportivo Ceretano, creat als anys cinquanta, i el Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà.

La Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà va reprendre l’activitat l’any 1996, amb Salvador de Montellà, professor de música de l’Institut Pere Borrell, antic escolà de Montserrat i actual prefecte de l’Escolania de Montserrat, com a primer director. En aquella etapa inicial també va comptar amb el suport del rector de Puigcerdà, Jordi Gasch, i del director de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Sebastià Bosom.

La primera actuació de la formació després de la recuperació de l’activitat es va fer el 8 de setembre de 1997, durant la festa de la Sagristia de Puigcerdà. Des d’aleshores, unes 120 persones han format part de la coral al llarg de la seva trajectòria més recent.

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Actualment, la Capella està integrada per 38 cantaires procedents de diferents punts de la Cerdanya, des de Bellver fins a Naüja i Ur. Ara, la documentació que explica aquesta trajectòria deixa les llars particulars dels seus membres i passa a formar part del patrimoni documental de la comarca.

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