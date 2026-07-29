La Molina modernitza La Placeta i renovarà aquest estiu l’aparcament del Pedró
L’actuació a l’espai central de l’estació ha incorporat itineraris accessibles i ha renovat més de 1.700 metres quadrats de paviment
L’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sota la marca Pirineu365, ha completat la modernització de La Placeta, un dels espais de referència de l’estació i un punt de trobada per a activitats esportives, culturals i socials. L’actuació ha permès millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques, amb nous itineraris que connecten el club social, el restaurant El Bosc i la zona de la piscina.
Els treballs han inclòs la construcció de noves rampes i la renovació de més de 1.700 metres quadrats de paviment, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de les persones usuàries, especialment les que tenen mobilitat reduïda. També s’han modernitzat els serveis soterrats i s’han instal·lat nous punts de llum LED d’alta eficiència energètica per millorar la il·luminació i la seguretat de l’espai.
La intervenció s’ha completat amb treballs d’enjardinament adaptats a les condicions de l’alta muntanya i ha incorporat criteris d’integració paisatgística. Els murs de contenció s’han construït amb gabions de pedra, una solució que busca adaptar les noves infraestructures a l’entorn.
D’altra banda, FGC preveu executar aquest estiu la rehabilitació integral de l’aparcament del Pedró, situat a la carretera BV-4031. L’actuació afectarà una superfície d’uns 6.500 metres quadrats i inclourà la renovació del paviment i la instal·lació d’un nou sistema de drenatge per millorar la recollida i evacuació de les aigües pluvials.
Les obres comportaran el fresatge de l’asfalt actual, la reparació de les zones deteriorades i l’estesa d’una nova capa de mescla asfàltica. També es construiran noves cunetes de formigó, baixants amb emmacat de pedra i connexions amb els sistemes de drenatge existents per evitar acumulacions d’aigua.
El projecte preveu igualment la creació de dos accessos diferenciats a l’aparcament i la instal·lació de nova senyalització horitzontal i vertical per ordenar els sentits de circulació. També s’hi col·locaran elements d’abalisament entre l’aparcament i la carretera, amb balises adaptades a les condicions de vialitat hivernal, i una barrera de control d’accés en un dels camins adjacents.
Les actuacions inclouran també tasques de neteja, esbrossada i retirada d’elements deteriorats, així com la gestió dels residus generats durant les obres.
La renovació dels espais coincideix amb l’inici de la temporada d’estiu a La Molina, que ja té en funcionament el Telecadira Cap de Comella, la piscina climatitzada i el conjunt d’activitats aquàtiques de la zona del Llac. L’oferta inclou el lloguer de caiacs, patinets d’aigua, bicicletes elèctriques infantils i bicicletes aquàtiques, a més d’un circuit esportiu i un espai de disc golf.
La piscina climatitzada, situada a 1.650 metres d’altitud al costat del restaurant El Bosc, funciona fins al 30 d’agost, d’11 a 19 h. L’equipament completa l’oferta d’activitats d’estiu de l’estació, orientada a diferents perfils de visitants.
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