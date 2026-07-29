Un tren de l'R3 queda aturat per una avaria a la catenària entre Puigcerdà i Ripoll
Al comboi hi viatgen una trentena de passatgers
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Un tren de l'R3 ha quedat aturat aquest dimecres al vespre entre Puigcerdà i Ripoll a causa d'una avaria a la catània. L'avís s'ha rebut a les 19:18 hores. Protecció Civil ha activat la prealerta FERROCAT a causa de la incidència. Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat per efectuar el trasllat dels 28 passatgers del comboi afectat.
Segons informa el servei, no hi hauria persones ferides.
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