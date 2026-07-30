La falta de pluges posa els ramaders del Pirineu contra les cordes: "No podrem alimentar el bestiar"
Les dades del Meteocat constaten un període sec que ha batut rècords de dies sense precipitacions en comarques com la Terra Alta i la Segarra.
Guillem Costa
La falta de pluges comença a posar contra les cordes el Pirineu. "Estem molt preocupats; si la situació no canvia, no podrem alimentar el bestiar i haurem de suplementar l’alimentació dels animals", adverteix Joan Guitart, coordinador de les comarques de muntanya d’Unió de Pagesos. El problema afecta especialment les vaques i ovelles que pasturen en règim extensiu. Després d’algunes setmanes de precipitacions insuficients en nombrosos punts de la serralada, l’herba, que habitualment oferia una postal de prats verds, presenta actualment un color més aviat groguenc.
"És normal que a l’estiu plogui poc, però a la muntanya sí que se solen registrar precipitacions i aquest any no està sent així", lamenta Guitart. La seva percepció coincideix amb el diagnòstic del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Miquel Bernis, tècnic del Meteocat, constata la ratxa seca: "Podem dir que les pluges al Pirineu han sigut més aviat escasses, de fet, l’observatori que més aigua ha recollit és el de Sant Pau de Segúries, al Ripollès, amb 36,7 litres per metre quadrat".
"Solem pensar que l’estiu és una època poc humida, però a moltes zones del Pirineu sí que sol deixar quantitats d’aigua importants", exposa Bernis, en la mateixa línia del que sosté Guitart. "En realitat, al Pirineu oriental és en aquestes setmanes quan més precipitacions s’acumulen", afegeix el meteoròleg. No obstant, en els últims dos mesos amb prou feines s’han registrat les típiques "tempestes de tarda", un fenomen molt habitual a l’alta muntanya. Fins i tot a la Vall d’Aran, de clima atlàntic, el paisatge dista del que és comú a l’estiu.
Problemes sanitaris
La falta de pluges afecta la fauna salvatge (que no troba aliment als prats), però, sobretot, el bestiar. "Els animals perden pes a marxes forçades mentre esperem que plogui al més aviat possible", adverteix Guitart. "Si l’aigua no corre, poden aparèixer problemes sanitaris i malalties", detalla, amb referència a l’accés a l’aigua. El ramader assegura que, en el sector, la inquietud és creixent: "És un problema afegit a les dificultats a què ja ens enfrontem cada dia".
Les setmanes sense pluges, no obstant, no només se succeeixen a la serralada pirinenca, malgrat que allà el fenomen potser crida més l’atenció. "Algunes estacions meteorològiques com la de Cervera i Gandesa han batut rècords de dies sense pluges", precisa Bernis. Aquestes dues capitals de comarca ja fa 85 dies que no tenen precipitacions.
Cal matisar que "sense precipitacions" significa sense arribar, com a mínim, a un litre per metre quadrat al llarg de tot un dia. Si cauen algunes gotes però no es depassa aquest litre, es considera que no ha plogut.
Algerri, a la Noguera, és el lloc que més dies porta sense pluges (85). "No podem dir que es tracti de l’inici d’una sequera, però sí que estem davant un període llarg sense pluges per la persistència d’un anticicló", afirma l’expert, que ho qualifica d’"estrany", tot i que ja es va viure una cosa semblant el 2022. "Com que venim d’un hivern molt humit, les dades generals de l’any encara no destaquen per l’escassetat d’aigua, però sí que s’han enllaçat tres mesos secs en una ratxa molt significativa", considera.
Avisos taronges i grocs
A les poques pluges se sumen les altes temperatures, que s’accentuaran en les pròximes hores. L’onada de calor a què Espanya ja ha entrat, la quarta d’aquest estiu, afecta bona part del territori català, tot i que les comarques de l’oest acumulen més avisos per temperatures extremes. L’episodi deixarà valors que superaran els 40°C i diversos dies de sol.A les parques pluges, s’hi afegeixen les altes temperatures, que s’accentuaran en les pròximes hores. L’onada de calor en la qual ja ha entrat Espanya, la quarta de l’estiu, afecta bona part del territori català, malgrat que les comarques de l’oest són les que més avisos per temperatures extremes acumulen. L’episodi deixarà valors que superaran els 40°C i diversos dies de sol.
En concret, el Meteocat ha emès avisos taronges i grocs en 22 comarques diferents. Les altes temperatures es notaran a l’interior i en zones de muntanya, cosa que pot dificultar encara més la situació. A més, s’esperen concentracions de pols en suspensió. A Barcelona i la zona costanera, l’increment de temperatures serà destacat però no tan intens com a la meitat oest.
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