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Interrompuda l'R3 entre Puigcerdà i Ripoll per falta de tensió a Planoles

Un tren amb set passatgers ha quedat aturat entre Ribes i la capital ripollesa, i han estat evacuats pels Bombers

Un tren de l'R3

Un tren de l'R3 / LAURA BUSQUETS / ACN

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ACN

Planoles

El tram entre Puigcerdà i Ripoll de la línia R3 de Rodalies s'ha restablert a les vuit del vespre d'aquest dijous, després d'haver estat interromput des de tres quarts de sis de la tarda per falta de tensió a Planoles. L'avaria ha afectat tres trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa.

En aquest hi viatjaven set persones, que han estat evacuades pels Bombers minuts després de les set de la tarda. Pel que fa als altres dos combois, un ha quedat a Ripoll, i la companyia ferroviària ha posat un bus per als viatgers fins a Puigcerdà. L'altre s'ha aturat a la Molina, i s'ha posat autobús fins a Ripoll. Efectius d'Adif han treballat a la zona de l'avaria fins que han pogut resoldre la situació.

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