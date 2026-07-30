La metamorfosi de les salamandres que el Parc del Cadí demana respectar
L’espai natural recorda als visitants que les larves encara amb brànquies es troben en una fase avançada del procés de transformació i que no s’han d’agafar ni treure de l’aigua
El Parc Natural del Cadí-Moixeró demana als visitants que actuïn amb prudència quan trobin salamandres en els diferents punts d’aigua de l’espai natural i que evitin tocar-les, agafar-les o alterar el seu entorn. L’avís se centra especialment en les larves que ja han desenvolupat les quatre potes però que encara conserven les brànquies externes, un moment avançat del procés de metamorfosi abans d’adaptar-se definitivament a la vida terrestre.
En aquesta fase, les larves ja han desenvolupat les extremitats davanteres i posteriors, però encara respiren dins l’aigua gràcies a les brànquies. Progressivament, aquestes estructures desapareixen i l’animal completa la transformació del seu cos fins a convertir-se en una salamandra adulta, preparada per iniciar la seva etapa de vida fora del medi aquàtic.
Durant aquest procés, les larves es poden observar en diversos punts d’aigua, com ara abeuradors, basses i petites acumulacions d’aigua, espais que tenen un paper important en el desenvolupament d’aquesta espècie i que també constitueixen petits ecosistemes on conviuen altres organismes.
Per aquest motiu, el Parc Natural recomana que, en cas de trobar-ne, els visitants es limitin a observar-les sense intervenir-hi. Això implica no agafar-les ni tocar-les, no treure-les de l’aigua i no traslladar-les a altres indrets. Qualsevol manipulació pot interferir en el seu desenvolupament o alterar l'equilibri del medi on viuen.
La recomanació s'emmarca en la voluntat de preservar els petits punts d'aigua del parc, que són espais especialment importants per a la biodiversitat. La conservació d'aquests indrets i el respecte per la fauna que hi viu permeten mantenir els processos naturals de reproducció i desenvolupament de les espècies que depenen d'aquests hàbitats.
El Parc del Cadí recorda així que la millor manera d'apropar-se a la natura és fer-ho amb respecte, deixant que els animals completin el seu cicle vital sense interferències.
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi