Què es pot fer a les estacions d'esquí de la Catalunya central a l'estiu?
Quan arriba el bon temps, indrets com La Molina o el Port del Comte es transformen en espais per gaudir d’activitats d’aventura a l’aire lliure
Quan la neu es fon, les pistes d’esquí es converteixen en espais per gaudir de la natura i les activitats a l’aire lliure. Estacions com la Molina, a la Cerdanya, i el Port del Comte, al Solsonès, ofereixen un gran ventall d’activitats que combinen els esports d’aventura amb el senderisme i altres propostes de lleure per gaudir del paisatge.
A la Cerdanya, La Molina manté bona part de les seves instal·lacions obertes durant els mesos d’estiu. El bike park és un dels grans protagonistes de la temporada, amb onze circuits de descens que serpentegen per alguns dels racons més emblemàtics de l’estació, com ara el Coll de Pal, el llac de la Molina o els frondosos boscos de pi negre. Però, més enllà dels esports d’aventura, també hi ha opcions per aquells que prefereixen contemplar el paisatge sense pressa, amb el telecabina Cadí-Moixeró que permet enfilar-se fins a la Tosa d’Alp, a 2.500 metres d’altitud, al costat del refugi del Niu de l’Àliga. Aquest mirador privilegiat, que regala unes vistes espectaculars del Pirineu, acollirà el pròxim 12 d’agost una observació especial de l’eclipsi solar.
L’oferta estiuenca a La Molina també inclou activitats familiars com el tubbing, un tobogan pensat tant per a infants com per als adults, així com propostes aquàtiques del llac de la Molina, on es poden llogar caiacs, patinets d’aigua i bicicletes aquàtiques.
Un tobogan gegant i un parc d'aventura
En altres punts de la Catalunya central, com al Prepirineu del Solsonès, el Port del Comte també amplia les opcions per als visitants a l’estiu. Una de les seves activitats estrella és el parc d’aventura, obert durant tot l’any, que ofereix un recorregut d’obstacles entre els arbres que convida a posar a prova l’equilibri. Una altra de les activitats amb més èxit són els Tubbys, una proposta ideal per gaudir en família o amb els amics que consisteix en un tobogan gegant per on els visitants poden lliscar amb un flotador que els permet gaudir de les vistes amb el valor afegit de l’adrenalina.
Per aquells que busquen una experiència més tranquil·la, l’estació disposa de cinc itineraris de senderisme senyalitzats que travessen boscos i prats de muntanya. Són camins que a l’hivern s’exploren amb raquetes de neu i que, quan arriba el bon temps, conviden a redescobrir l’entorn.
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