Torna el bus dels estanys de la Pera: menys vehicles, més natura
El servei funcionarà fins al 6 de setembre entre Cap del Rec, el Fornell i Pollineres a Lles per facilitar l'accés a alguns dels itineraris més concorreguts de la Cerdanya i reduir l'impacte del trànsit
Accedir a un dels paratges més emblemàtics de la Cerdanya serà un estiu més una mica més fàcil i, alhora, més respectuós amb l'entorn. El bus llançadora de Lles de Cerdanya reprèn el servei a partir d'aquest dimecres per connectar Cap del Rec i el Fornell d'Aransa amb Pollineres, el punt d'inici de diverses excursions de gran afluència, entre les quals la pujada als Estanys de la Pera.
El servei estarà operatiu fins al 6 de setembre i vol oferir una alternativa al vehicle privat en una de les zones de muntanya que cada estiu concentra un nombre més elevat de visitants. L'objectiu és facilitar l'accés als excursionistes, reduir el volum de trànsit a les pistes forestals i contribuir a preservar un espai natural especialment sensible durant els mesos de més afluència.
Des de Pollineres surten alguns dels itineraris més coneguts de la comarca, amb els Estanys de la Pera com un dels principals atractius. La llançadora permet arribar fins a aquest punt sense necessitat d'utilitzar el vehicle particular, afavorint una mobilitat més sostenible en un entorn d'alt valor paisatgístic.
El bitllet tindrà un preu de 2 euros per trajecte o de 3 euros l'anada i tornada. El servei serà gratuït per als menors de vuit anys i per a les persones jubilades. Els usuaris hauran de portar l'import exacte en efectiu per adquirir els tiquets.
Amb aquesta iniciativa, el municipi de Lles de Cerdanya torna a apostar per compatibilitzar l'ús públic de la muntanya amb la conservació del medi natural. La reducció del trànsit rodat i de la pressió sobre les pistes forestals s'ha convertit en una de les principals eines per garantir que espais tan visitats com els Estanys de la Pera continuïn sent accessibles sense comprometre'n la preservació.
Els horaris
El bus llançadora oferirà cinc expedicions diàries per sentit tant des de Cap del Rec com des d'el Fornell. Des de Cap del Rec, les sortides seran a les 7.30, 9.15, 11.10, 14.30 i 16.30 hores, amb arribada a Pollineres a les 8.10, 9.55, 12.00, 15.10 i 17.10 hores, respectivament. En sentit invers, les sortides de Pollineres seran a les 8.15, 10.15, 13.30, 15.30 i 17.30 hores, amb arribada a Cap del Rec a les 8.55, 10.55, 14.10, 16.10 i 18.00 hores. Des d'el Fornell, el servei sortirà a les 7.30, 9.15, 11.00, 14.30 i 16.30 hores i arribarà a Pollineres a les 8.00, 9.45, 11.30, 15.00 i 17.00 hores. Els trajectes de tornada des de Pollineres cap a Aransa seran a les 8.15, 10.15, 13.30, 15.30 i 17.30 hores, amb arribada a el Fornell a les 8.45, 10.45, 14.00, 16.00 i 18.00 hores. El servei funcionarà fins al 6 de setembre, amb bitllets de 2 euros per trajecte o 3 euros l'anada i tornada, gratuïts per als menors de vuit anys i les persones jubilades, i només s'acceptarà el pagament en efectiu. També es recomana als grups nombrosos reservar prèviament el servei.
Un caos de trànsit i pols després de la pandèmia
El servei de bus llançadora es va posar en marxa l'estiu del 2021, en plena recuperació de l'activitat després de la pandèmia de la covid-19. Aquell any, l'augment de les excursions a la muntanya va provocar una elevada concentració de vehicles a les pistes forestals i als aparcaments de l'entorn de Cap del Rec, Aransa i Pollineres, fet que va obligar les administracions a buscar una fórmula per ordenar l'accés als espais naturals més freqüentats. Des d'aleshores, la llançadora s'ha consolidat com una eina per reduir la pressió del trànsit, millorar la seguretat i compatibilitzar l'ús públic de la muntanya amb la preservació d'un dels sectors més sensibles de la Tossa Plana de Lles i dels Estanys de la Pera
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