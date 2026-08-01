La calor avança l'estiueig a la Cerdanya en un juliol que dispara el trànsit al túnel del Cadí
La comarca registra un dels inicis d'estiu amb més afluència dels darrers anys, amb prop de 114.000 vehicles durant la primera quinzena de juliol el 17% més que fa dos anyus, impulsada per les altes temperatures que ompln les segones residències
La Cerdanya ha viscut un inici d'estiu especialment intens i les dades del Túnel del Cadí posen xifres a una realitat que ja era visible als carrers dels municipis de la comarca des dels primers dies de juliol. Piscines municipals plenes, comerços amb una elevada afluència de clients, aparcaments sovint al límit de la capacitat i una notable assistència als actes culturals i festius del vespre han estat la tònica durant aquest mes de juliol, confirmant que la temporada turística s'ha avançat respecte d'altres anys. Els gestors hotelers esperen que l'agost torni a ser de rècord com altres anys.
El principal indicador d'aquest increment de visitants és el trànsit pel Túnel del Cadí, la principal porta d'entrada des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre l'1 i el 13 de juliol d'aquest any hi han passat 113.872 vehicles, una xifra que representa un increment del 9,4% respecte al mateix període de l'any passat, quan se'n van registrar 104.078. Si la comparació es fa amb el 2024, l'augment arriba al 17%, ja que aleshores es van comptabilitzar 97.355 moviments.
L'increment també es reflecteix en els dos sentits de la circulació. Les entrades a la Cerdanya han crescut el 11,5% en els darrers dos anys, passant de 51.915 vehicles el 2024 als 57.872 d'enguany. Les sortides encara han augmentat més, amb un increment del 23%, fins a arribar als 56.000 vehicles.
Les xifres reforcen la percepció que el juliol s'ha convertit enguany en un mes d'alta ocupació turística. Una de les principals explicacions és la successió d'onades de calor que han afectat bona part de Catalunya durant les darreres setmanes, segons han explicat hotelers i gestors d'empreses en contacte amb els visitants. Les temperatures elevades registrades a Barcelona i a les principals ciutats de l'àrea metropolitana han fet que nombrosos propietaris de segones residències avancessin l'estada a la Cerdanya per buscar temperatures més suaus.
Les dades diàries del túnel permeten identificar clarament el pes del turisme de cap de setmana, especialment el vinculat a les segones residències. Els divendres 3 i 10 de juliol, coincidint amb l'inici dels caps de setmana, les entrades a la comarca es van disparar fins als 7.584 i 7.846 vehicles, respectivament. En canvi, la mitjana de la resta de jornades de la primera quinzena va ser de 3.858 vehicles, de manera que els dos divendres pràcticament van duplicar la mobilitat habitual, amb un increment mitjà del 100%.
Si es considera una ocupació mitjana de tres persones per vehicle, aquests dos dies van accedir a la comarca entre 22.700 i 23.500 persones només a través del Túnel del Cadí. Les dades evidencien que una part molt important dels desplaçaments correspon a l'arribada dels propietaris de segones residències i dels visitants de cap de setmana, que aprofiten el divendres per instal·lar-se a la comarca.
Una població potencial de 60.000 estiuejants
La forta afluència de vehicles registrada aquest juliol al Túnel del Cadí respon al gran pes que tenen les segones residències sobre l'oferta turística de la Cerdanya. La comarca compta amb unes 15.000 cases de segona residència i, doncs, un potencial d'uns 60.000 segons residents, una xifra que més que triplica els prop de 20.000 habitants empadronats. A aquest volum de població temporal s'hi afegeixen els visitants allotjats en establiments turístics.
Segons les darreres dades oficials, la Cerdanya disposa de 3.292 places hoteleres, repartides entre hotels, hostals i pensions, a més de milers de places en càmpings, apartaments turístics i allotjaments de turisme rural, que durant els mesos d'estiu registren ocupacions elevades. En els períodes de màxima afluència, com ara els caps de setmana de juliol i agost o els ponts festius, la població present a la comarca es pot acostar a les 100.000 persones. En dies de màxima punta com el 15 d'agost, la comarca assumeix pics de més de 120.000 persones.
Un agost a ple rendiment
Seguint aquesta dinànica, el Pirineu de Girona, i especialment la Cerdanya, afronten el mes d'agost amb bones perspectives turístiques després del juliol d'elevada afluència. El sector preveu que els establiments hotelers del Pirineu puguin registrar ocupacions lleugerament superiors a les de l'estiu passat, amb percentatges que es mouran entre el 80 i el 90%, afavorits per les reserves d'última hora i, com el juliol, per les altes temperatures registrades a les zones metropolitanes.
Els càmpings també encaren un bon mes d'agost després d'haver tancat el juliol amb una ocupació mitjana del 70%. Les previsions apunten que aquest percentatge augmentarà fins al 85% durant l'agost, amb alguns establiments assolint la plena ocupació durant les primeres setmanes del mes.
En el conjunt de les comarques gironines, el sector hoteler calcula ocupacions al voltant del 80%, similars a les de l'estiu del 2025, mentre que a la Costa Brava Centre s'espera arribar al 90%. Tot i aquestes bones perspectives, els empresaris assenyalen que una part important de les reserves continuen concentrant-se en els darrers dies abans de l'estada, una tendència que s'ha consolidat en les últimes temporades.
Túnel del Cadí reforça la seguretat per l'operació sortida d'agost
L'empresa Autopistas, filial d'Abertis, ha reforçat el dispositiu de seguretat i control del túnel del Cadí coincidint amb l'inici de l'operació sortida d'agost, un dels períodes amb més intensitat circulatòria de l'any a les vies d'accés a la Cerdanya. La companyia ha activat un ampli sistema de monitoratge remot i gestió intel·ligent del trànsit per garantir la seguretat dels usuaris durant els desplaçaments d'estiu.
Segons les previsions de la Direcció General de Trànsit (DGT), entre els mesos de juliol i agost es registraran més de 104 milions de desplaçaments per carretera a l'Estat, un 3,7% més que l'estiu passat. Davant aquest increment, Autopistas ha desplegat una xarxa formada per més de 1.300 càmeres de vigilància, més de 300 panells de missatgeria variable amb informació en temps real i 200 punts de mesura del trànsit per controlar la intensitat circulatòria.
Aquest dispositiu es complementa amb 250 vehicles d'intervenció equipats amb sistemes GPS, que permeten reduir els temps de resposta davant qualsevol incidència, i amb els Centres d'Operacions i Seguretat Viària, el servei d'Atenció al Client i els equips d'operació i manteniment, que treballen de manera ininterrompuda durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.
En el cas del túnel del Cadí, la companyia destaca que tots els sistemes de la infraestructura són supervisats en temps real. El control inclou la ventilació, la il·luminació, els sistemes de detecció d'incidències, les comunicacions d'emergència i els equips de protecció contra incendis, amb l'objectiu de garantir els màxims nivells de seguretat durant tot l'any, especialment en períodes d'elevada afluència de vehicles.
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