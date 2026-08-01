La Catalunya central té dos dels tres peatges més cars d'Espanya: el túnel del Cadí i la C-16
El cost per quilòmetre del túnel del Cadí s'apropa al mig euro, sent el segon més car a nivell estatal
Catalunya concentra quatre dels cinc peatges més carts de tot Espanya i, d'aquests, dos són a les comarques centrals, segons l’últim informe d’Automobilistes Europeus Associats (AEA). El túnel del Cadí ocupa la segona posició i el tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat, el quart (si es té en compte la tarifa bàsica, sense bonificacions).
Travessar el túnel del Cadí, la principal connexió de la Cerdanya amb el Berguedà i l'eix del Llobregat, costa des de l'1 de gener passat 14,56 euros per a un recorregut de 29,70 quilòmetres. Són 0,49 euros per quilòmetre, un preu que a Espanya només superen els 0,51 euros per quilòmetre dels túnels d'Artxanda, al País Basc, on els conductors paguen 1,55 euros en total per recórrer tres quilòmetres.
En tercer lloc, al rànquing estatal hi ha el peatge del túnel de Vallvidrera de la C-16. La seva tarifa bàsica és de 5,28 euros, per 16,7 quilòmetres, a un cost de 0,31 euros per quilòmetre. El preu és un cèntim superior al del tram bagenc de la C-16. Viatjar de Sant Cugat fins a Manresa i a la inversa surt per 12,95 euros, sumant els diferents peatges. Són 43,1 quilòmetres en total i, comparativament, s'acaben pagant 0,30 euros per quilòmetre. Cal tenir en compte que hi ha descomptes per al peatge troncal de Castellbell i el Vilar, de dilluns a divendres i per a qui paga amb Vía-T o Satelisa (previ registre).
Tanca el top 5 estatal el peatge de la C-32, per al tram Castelldefels-Vendrell, amb un cost de 0,23 euros per quilòmetre.
Diferències de fins al 750%
Espanya té actualment 165.832 quilòmetres de carreteres, dels quals 17.900 km són autopistes i autovies i, d'aquests, 1.960 quilòmetres són de peatge. Ara bé, segons revela l'últim informe de l'AEA, el preu no és uniforme i varia molt significativament en funció del territori, amb diferències de fins al 750% entre l'autopista més cara i la més barata. Entre els més econòmics, hi ha els de l'AG-57 (Puxeiros-Baiona), a Pontevedra, amb 0,06 euros/km; l'AG-55 (A Corunya-Carballo), amb 0,07 euros/km, i l'AP-8 (Variant Sud metropolitana de Bilbao), amb 0,10 euros/km.
El cost mitjà per quilòmetre de les autopistes de peatge se situa aquest any 2026 al voltant dels 0,17 euros.
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