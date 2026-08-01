La cooperativa Cerdanya Solar obté una ajuda estatal per impulsar dos projectes d'autoconsum compartit a Puigcerdà i Bellver
La cooperativa rebrà 52.500 euros del programa de l'IDAE per crear dues "estacions energètiques" que subministraran energia de proximitat i reservaran part de la producció a famílies vulnerables
La cooperativa Cerdanya Solar SCCL ha estat una de les iniciatives seleccionades en la segona convocatòria del programa d'incentius a projectes innovadors d'energies renovables i emmagatzematge de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). La resolució definitiva, publicada aquesta setmana, li concedeix una ajuda de 52.500 euros que permetrà impulsar dos projectes pilot d'autoconsum compartit a Puigcerdà i Bellver de Cerdanya.
La iniciativa forma part de la línia destinada a l'autoconsum col·lectiu, una de les cinc modalitats finançades pel programa estatal, dotat amb 202,5 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. L'objectiu és impulsar projectes innovadors que, a més de produir energia renovable, incorporin criteris socials i territorials.
Els recursos permetran a la cooperativa desenvolupar dues instal·lacions de 50 kW de potència i 25 kWh d'emmagatzematge, que Cerdanya Solar agrupa sota el concepte d'Estació Energètica. Es tracta d'un model basat en la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre cobertes industrials o agrícoles, des d'on l'energia generada es reparteix entre habitatges i empreses situats en un radi màxim de cinc quilòmetres.
El president i director tècnic de Cerdanya Solar, Víctor Garcia, explica que aquest sistema pretén aprofitar espais ja artificialitzats i evitar l'ocupació de sòl natural. Segons assenyala, el projecte busca oferir una energia de quilòmetre zero i reforçar la competitivitat energètica de les empreses i de les famílies del territori.
Garcia també diferencia aquest model de les comunitats energètiques. Mentre aquestes tenen una estructura de participació ciutadana més àmplia, l'Estació Energètica se centra en la gestió tècnica i operativa dels autoconsums compartits perquè siguin eficients i perdurin en el temps. Tot i això, defensa que tots dos models són complementaris i anima la ciutadania a participar també en la Comunitat Energètica Local de Cerdanya.
Un dels requisits de la convocatòria és que els projectes beneficiaris incorporin consumidors vulnerables. En aquest sentit, una part de l'energia generada s'assignarà gratuïtament a famílies en situació de vulnerabilitat energètica mitjançant la vinculació dels seus comptadors elèctrics al sistema d'autoconsum. La cooperativa treballarà aquesta actuació en coordinació amb la comercialitzadora elèctrica i els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya.
Els dos projectes es troben ara en fase de localització de les cobertes on s'instal·laran les plaques fotovoltaiques. Un cop seleccionats els emplaçaments, caldrà completar els tràmits amb la companyia distribuïdora abans de posar en marxa les instal·lacions. El programa fixa un termini màxim de 18 mesos perquè els projectes estiguin executats.
Des de Cerdanya Solar consideren que aquestes dues actuacions serviran com a prova pilot per replicar el model en altres punts de la comarca. La cooperativa defensa que el futur de la transició energètica passa per aprofitar teulades i altres espais ja transformats, evitant l'ocupació de terreny agrícola o d'alt valor paisatgístic.
En el conjunt de l'Estat, la convocatòria de l'IDAE distribuirà 202,5 milions d'euros entre projectes d'agrivoltaica, fotovoltaica flotant, renovables en infraestructures i espais degradats, autoconsum col·lectiu i bombes de calor renovables. Amb aquests ajuts, el Ministeri per a la Transició Ecològica vol accelerar la implantació de nous models de producció energètica que combinin innovació tecnològica, cohesió territorial i participació ciutadana.
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