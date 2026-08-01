"A l'estiu, recerca't" fa de la Cerdanya també un destí cultural
El cicle "A l'estiu, recerca't" se celebrarà durant el mes d'agost al Museu Cerdà de Puigcerdà amb sessions dedicades a la història, l'arqueologia, l'arquitectura, la música i la literatura
El Grup de Recerca de Cerdanya (GRC) tornarà a omplir el mes d'agost de propostes de divulgació amb una nova edició del cicle "A l'estiu, recerca't", que enguany inclourà cinc conferències i la presentació d'un llibre. Totes les activitats es faran a les 7 de la tarda a la Sala de Convencions del Museu Cerdà, a Puigcerdà, amb l'objectiu d'acostar al públic diferents àmbits de la història, el patrimoni i la cultura de la comarca.
El cicle començarà el dilluns 3 d'agost amb la conferència "Pau Claris: un president de la Generalitat al Pirineu", a càrrec de l'historiador alturgellenc Llorenç Dalmau, que abordarà la vinculació del president de la Generalitat del segle XVII amb el territori pirinenc.
La programació continuarà el dimecres 5 d'agost amb la xerrada "Calixte Freixa, un arquitecte cerdà", que impartirà Joan Peitx, mentre que el divendres 7 d'agost serà el torn de Manel Figuera, que analitzarà la figura de Jordi Pere Cerdà dins del context geogràfic, històric i lingüístic de la Cerdanya.
Després d'una pausa, el cicle es reprendrà el dilluns 17 d'agost amb la conferència "El món antic a la Cerdanya (VII aC - VI dC). Novetats dels darrers 10 anys de recerca arqueològica", que oferirà el doctor Oriol Olesti, centrada en els avenços arqueològics assolits durant l'última dècada.
La penúltima cita serà el dimecres 19 d'agost amb la intervenció de la doctora Laia Martin, que presentarà el projecte "Cerdanya: obres per a piano", un enregistrament dedicat al patrimoni musical de la comarca.
El cicle es tancarà el divendres 21 d'agost amb la presentació de la novel·la "La treva de Talltendre", de Manel Figuera. L'obra està basada en fets reals situats a l'inici del segle IX, en els primers anys del comtat de Cerdanya, i s'emmarca en el context de l'heretgia adopcionista.
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