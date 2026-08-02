Arriba l'agost i la Cerdanya fa un prec de civisme als conductors
La presència dels segons residents que multiplica per cinc la població i incrementa el trànsit porta els ajuntaments a intensificar la vigilància de les dobles files i de les zones de càrrega i descàrrega
L'arribada del mes d'agost i l'increment de població que comporta la presència de milers de segons residents i visitants ha portat diversos municipis de la Cerdanya a reforçar el control del compliment de les normes d'estacionament. Els ajuntaments de Puigcerdà, Llívia i Bellver de Cerdanya han intensificat la vigilància per evitar els col·lapses de circulació que es produeixen aquests dies, especialment als accessos als centres urbans i a les zones comercials. L'augment del trànsit no només respon a la major presència de vehicles particulars, sinó també a l'increment dels autocars de visitants i de les expedicions extraordinàries de línies privades i de transport públic reforçades durant la temporada alta, que comparteixen uns carrers amb una capacitat limitada.
L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat una campanya de sensibilització per recordar als conductors la importància de respectar les places de càrrega i descàrrega i evitar les aturades en doble fila. El consistori adverteix que aquestes infraccions provoquen retencions, dificulten el subministrament als establiments comercials i afecten la seguretat viària en un dels períodes de més intensitat circulatòria de l'any. Amb el lema "Petits gestos. Grans resultats", la campanya apel·la a la responsabilitat dels conductors perquè petits canvis en els hàbits de conducció contribueixin a una mobilitat més àgil i segura.
L'Ajuntament de Llívia també ha fet una crida a conductors i visitants perquè estacionin els vehicles correctament i respectin la senyalització. El consistori recorda que cal utilitzar les zones habilitades per aparcar i evitar bloquejar els vials, una situació que pot dificultar el pas dels serveis d'emergència, com les ambulàncies i els bombers, així com dels camions de recollida de residus i d'altres serveis municipals. El municipi demana la col·laboració ciutadana per garantir el bon funcionament de la mobilitat durant les setmanes de màxima afluència.
La intensificació dels controls també respon a la necessitat de mantenir fluida la circulació als principals eixos comercials. Els consistoris busquen evitar les retencions que sovint es formen als accessos als centres històrics, on un vehicle estacionat en doble fila o ocupant una zona reservada pot reduir la capacitat de circulació i provocar cues en moments de màxima afluència.
A Bellver de Cerdanya, el consistori recorda que el municipi disposa de diverses zones d'aparcament habilitades molt a prop del centre, una oferta que permet deixar el vehicle sense necessitat d'ocupar espais prohibits. Paral·lelament, l'Ajuntament ha encomanat al nou policia municipal una tasca específica de control de l'estacionament i d'ordenació del trànsit per garantir el compliment de la normativa i millorar la convivència entre vehicles, vianants i activitat comercial durant els mesos de més afluència.
Amb aquestes actuacions, els tres ajuntaments busquen compatibilitzar l'elevada afluència de visitants amb el funcionament quotidià dels nuclis urbans, facilitant l'accés als comerços, garantint el pas dels serveis públics i reduint les incidències de trànsit que habitualment es registren durant el mes d'agost.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Rescaten onze persones després que dos vehicles quedessin atrapats en un esvoranc a Cabrera d'Anoia