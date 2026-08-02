Viladesau de Puigcerdà: un segle de llibreters
La històrica llibreria de Puigcerdà encara la commemoració dels cent anys de la fundació al mateix establiment petit del carrer Major amb un primer reconeixement de la Cambra de Comerç
Hi ha negocis que acaben formant part de la memòria col·lectiva d'un poble. La Llibreria Viladesau de Puigcerdà n'és un exemple. En l'era del comerç impersonal, de les grans superfícies, de la venda per catàleg i de les llibreries gegantines de les ciutats on els autors esdevenen mercat, encara existeix a Puigcerdà una comunitat de lectors que es coordina i reuneix al voltant del consell de qui sap el que ven. La família Viladessau, i ara en gran part la Lourdes, manté a la capital cerdana el rol històric de la llibretera que recomana i distribueix una obra en funció dels gustos dels lectors. L'escenari d'aquesta vivència és també una experiència del passat. Un establiment petit i estret al carrer Major que en obrir la porta descobreix una cova de lloms exposats fins el sostre. Murs d'històries preparades per ser llegides pels afortunats puigcerdanencs.
Després de gairebé un segle mantenint obertes les portes i fent de la lectura un punt de trobada per a diverses generacions de cerdans, la Cambra de Comerç de Girona n'ha reconegut la trajectòria amb el guardó d'establiment històric, una distinció que valora la continuïtat d'un dels comerços més emblemàtics de la capital cerdana. La història de la llibreria es remunta a l'any 1928, quan la família Viladesau va obrir el negoci al carrer Alfons I. Anys més tard es va traslladar a l'actual local del carrer Major, des d'on ha continuat desenvolupant la mateixa vocació: acostar els llibres als lectors i convertir-se en un referent cultural de la comarca.
Entrar a la llibreria és un viatge. El record de les botigues petites i empetitides de tota la vida és aquí una realitat. Passadissos estrets amb llibres per tot arreu. Fent de paret o de trinxera a l'espera que els lectors de la Cerdanya els facin seus. Cada llibre una aventura per descobrir de la mà dels Viladesau. Actualment, l'establiment és en mans de la Lourdes i la Carme, que representen la tercera generació d'una família estretament vinculada al món del llibre. Han pres el relleu dels seus predecessors mantenint el caràcter familiar del negoci i adaptant-lo als nous temps sense perdre l'essència que l'ha caracteritzat durant dècades. Als inicis, la llibreria es va dir Domènech, el cognom de l'àvia Joaquima perquè l'avi, en ser funcionari, no podia regentar un establiment privat, tal com expica la Carme. L'avi August era mestre. La segona generació la va protagonitzar en Josep Viladessau, un dels noms que van fer el Puigcerdà del segle XX. Josep Viladesau va morir l'any 2019 ja amb la Lourdes com a relleu en marxa. La quarta generació dels Viladesau com a llibreters no es pot descartar. El temps dirà.
Per a la Carme Viladesau, el reconeixement de la Cambra de Comerç té un significat que va més enllà del negoci. Ha explicat que rebre aquesta distinció "ens fa molta il·lusió perquè és una manera d'honorar la feina diària i silenciosa que han fet els que ens han precedit". Segons ha destacat, el guardó és també un reconeixement a totes les persones que han contribuït a mantenir viva la llibreria durant gairebé un segle. Carme Viladessau ha remarcat que amb aquests anys de servei, la llibreria ha bastit una clientela que és ja una família atès que a un establiment del seu tipus hi va un públic molt especial que busca també un producte molt específic que li donarà una estona de cultura i oci agradables.
Durant aquests prop de cent anys, la Llibreria Viladesau ha viscut els canvis de la societat, l'aparició de nous hàbits de consum i la irrupció del comerç digital, però ha mantingut intacte el seu caràcter de comerç de proximitat. La recomanació personalitzada, el tracte directe amb els clients i la possibilitat d'encarregar qualsevol títol continuen sent alguns dels seus principals trets distintius.
A més d'una àmplia oferta de llibres, l'establiment també ofereix premsa, revistes i articles de papereria, mantenint el paper tradicional de les llibreries de poble com a espais de servei i de dinamització cultural. La seva filosofia continua sent la mateixa: si un lector no troba el llibre que busca, la llibreria el localitza.
L'acte d'entrega del guardó es farà aquest dijous dia sis d'agost amb una recepció de les autoritats empresarials i polítiques a l'establiment. La llibreria Viladesau ha preparat una col·lecció d'articles commemoratius.
La passió pels llibres ha estat sempre el fil conductor d'aquest negoci familiar, que ha fet seva la coneguda frase de l'escriptora Emily Dickinson: "Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre". Una idea que resumeix l'esperit d'un establiment que s'encamina cap al seu centenari convertit en un dels comerços amb més història de Puigcerdà i de la Cerdanya.
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