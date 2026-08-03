Els ramats mantenen netes les pistes de la Molina durant l'estiu
L'estació impulsa la ramaderia extensiva com a eina de gestió sostenible, una pràctica que comparteix amb la resta de complexos de muntanya de Ferrocarrils
Les pistes de La Molina canvien els esquiadors pels ramats durant els mesos d'estiu. Des de finals de juny i fins a l'octubre, centenars d'animals pasturen pels prats de l'estació cerdana com a part d'una estratègia de gestió ambiental que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aplica a les sis estacions de muntanya de la marca Pirineu365. En conjunt, més de 7.000 caps de bestiar, entre ovelles, cabres, vaques i cavalls, aprofiten les pastures de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll.
Lluny de ser una activitat testimonial, el pasturatge s'ha convertit en una peça clau per al manteniment de les pistes d'esquí i la conservació dels ecosistemes d'alta muntanya. A La Molina, els ramats mantenen la vegetació baixa de manera natural, una tasca que facilita que les pistes arribin a l'hivern en millors condicions per rebre la neu.
Segons el president de FGC, Carles Ruiz, "les ovelles i altres herbívors mantenen la vegetació baixa i homogènia, deixant les pistes rasurades, la qual cosa facilita una millor distribució i compactació de la neu a l'hivern". Aquesta feina complementa les tasques de manteniment que els equips tècnics duen a terme durant els mesos sense activitat d'esquí.
A més de preparar les pistes, la ramaderia extensiva contribueix a conservar els hàbitats naturals. El bestiar controla el creixement de la vegetació, afavoreix la biodiversitat i la pol·linització, aporta nutrients al sòl amb les seves deposicions i ajuda a reduir els processos d'erosió. Una gestió adequada de les pastures també incrementa la cobertura vegetal i contribueix a la captació de diòxid de carboni.
Ruiz destaca que "tot aquest conjunt de beneficis reforça el paper de les estacions de muntanya com a infraestructures naturals i climàtiques, més enllà de la seva funció turística". La voluntat de Ferrocarrils és gestionar aquests espais durant tot l'any, integrant l'activitat turística amb la conservació del medi natural i el suport a les activitats tradicionals del territori.
L'empresa pública també considera que aquesta pràctica beneficia l'economia de muntanya. El manteniment del pasturatge facilita la continuïtat de la ramaderia extensiva i contribueix a mantenir activitat econòmica fora de la temporada d'hivern. "Mantenir una activitat econòmica estable fora de la temporada d'hivern ens ajuda a fixar població al territori i, alhora, contribueix a la identitat de les nostres estacions", afirma el president de FGC.
El pasturatge forma part d'un conjunt d'actuacions que La Molina desenvolupa durant l'estiu per preparar la temporada d'esquí. Entre aquestes hi ha el despedregament i condicionament dels terrenys, la millora dels sistemes de drenatge, els treballs de control de l'erosió i diverses actuacions de renaturalització, com la retirada d'infraestructures en desús per afavorir la recuperació dels hàbitats naturals.
Aquestes actuacions s'emmarquen en el model de gestió ambiental de Ferrocarrils, que planteja les estacions de muntanya com a espais actius durant els dotze mesos de l'any i amb un paper destacat en la conservació del paisatge i la biodiversitat del Pirineu.
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