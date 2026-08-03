NEST: el Nou Espai de Salut Transfronterera que ampliarà l'Hospital de Cerdanya
La direcció del centre projecta un nou edifici que concentrarà psiquiatria, àrees de formació i noves dependències amb un cofinançament europeu de 2,2 milions d'euros
L'AECT Hospital de Cerdanya impulsa el projecte NEST (Nou Espai de Salut Transfronterer), una actuació que suposarà una nova etapa en el desenvolupament del model de cooperació sanitària entre Catalunya i França. La iniciativa preveu la construcció d'un edifici annex a l'hospital amb l'objectiu d'adaptar les instal·lacions a les necessitats assistencials actuals i futures i reforçar els serveis que el centre presta a la població de la Cerdanya i el Capcir.
El nou equipament permetrà ampliar i reorganitzar diversos espais essencials per al funcionament de l'hospital. Entre les principals actuacions, el NEST acollirà els espais definitius del servei de psiquiatria, amb les consultes externes i l'hospital de dia de salut mental, a més de sales destinades a reunions i activitats de formació. El projecte també inclou noves habitacions de guàrdia amb més confort per als professionals sanitaris.
Segons els responsables del projecte, aquesta ampliació respon a la necessitat d'adequar les infraestructures a l'evolució de l'activitat assistencial i garantir una millor organització dels serveis. L'objectiu és disposar d'espais més adaptats tant per a l'atenció als pacients com per a la formació dels equips i el treball coordinat dels professionals.
El NEST representa, així, una nova fase en la consolidació de l'AECT Hospital de Cerdanya, un centre que ha esdevingut un referent per la seva gestió compartida entre els sistemes sanitari català i francès. Els impulsors del projecte consideren que la nova infraestructura contribuirà a reforçar un model de cooperació sanitària transfronterera únic a Europa i a donar resposta a les necessitats d'un territori compartit.
El projecte compta amb el suport del programa europeu Interreg POCTEFA 2021-2027. L'autoritat de gestió del programa ha aprovat un cofinançament de 2,2 milions d'euros, una aportació que representa el 65% del cost estimat de l'actuació. Aquest finançament permetrà avançar en l'adaptació de l'hospital a les necessitats del territori i millorar els espais destinats a l'activitat assistencial, docent i professional.
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