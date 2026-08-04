Un juliol molt calorós i sec dispara els contrastos tèrmics fins als 25 graus a Puigcerdà
El seguiment del meteoròleg local Jordi Queralt constata temperatures màximes de gairebé 36 graus i mínimes de 10 el mateix dia amb precipitació molt escassa
El mes de juliol ha estat especialment calorós i sec a Puigcerdà i al conjunt de la Cerdanya, amb temperatures molt elevades durant el dia i nits relativament fresques que han deixat contrastos tèrmics de fins a 25 graus en una mateixa jornada. Així ho posa de manifest el balanç meteorològic elaborat pel meteoròleg local Jordi Queralt, que confirma un dels juliols més càlids dels darrers anys.
Segons les dades recollides durant el mes, la temperatura mitjana s'ha situat en 23,5 graus, amb una mitjana de les màximes de 32,5 graus i una mitjana de les mínimes de 14,5 graus. La temperatura més elevada es va registrar el 30 de juliol, quan el termòmetre va arribar als 35,9 graus, mentre que la mínima absoluta va ser de 10,4 graus, el 27 de juliol.
Aquestes xifres evidencien l'elevada amplitud tèrmica característica de la vall cerdana. Entre la matinada del dia 27 i la tarda del dia 30 es va produir una diferència de 25,5 graus entre la temperatura mínima i la màxima, una situació afavorida per les nits fresques que acostumen a registrar-se a la comarca malgrat els episodis de calor intensa.
Pel que fa a la precipitació, el juliol també ha destacat per la manca de pluja. Al llarg del mes només s'han acumulat 24,8 mil·límetres, repartits en cinc dies de precipitació, una quantitat que confirma el caràcter sec del període. Tot i això, el 10 de juliol es va produir una tempesta que va deixar pedra de fins a 1,5 mil·límetres de diàmetre.
L'informe de Queralt també assenyala que durant 13 dies del mes la temperatura mínima va superar els 15 graus, un indicador de les nits tropicals o gairebé tropicals que s'han anat repetint aquest estiu, especialment durant els episodis de calor.
Altres dades del resum meteorològic indiquen una pressió atmosfèrica mitjana de 1.014 hectopascals, una humitat relativa del 75% a les vuit del matí i un total de 331 hores de radiació solar efectiva, mentre que el vent dominant ha estat de component est-nord-est. La ratxa màxima registrada va assolir els 25,6 quilòmetres per hora, de component oest-sud-oest, el dia 20.
Segons Jordi Queralt, el balanç confirma un juliol marcadament calorós i àrid, amb temperatures molt per sobre dels valors habituals durant bona part del mes i una precipitació insuficient per compensar el dèficit hídric acumulat. Unes condicions que han estat generalitzades a la Cerdanya i que han accentuat el contrast entre les hores centrals del dia, amb calor intensa, i les nits, que han continuat oferint un cert alleujament gràcies a l'altitud de la comarca.
La Cerdanya, un territori de grans contrastos entre el dia i la nit
Una de les característiques que fan singular el clima de la Cerdanya és la seva elevada amplitud tèrmica, és a dir, la diferència entre la temperatura mínima registrada durant la nit i la màxima assolida al llarg del dia. Situada a més de 1.000 metres d'altitud i envoltada de muntanyes, la vall afavoreix les anomenades inversions tèrmiques, un fenomen que permet que l'aire fred s'acumuli al fons de la plana durant la nit, mentre que la intensa insolació escalfa ràpidament l'ambient durant les hores centrals del dia.
A l'estiu és habitual que aquesta diferència se situï entre els 15 i els 20 graus, uns valors que ja són superiors als de la major part de Catalunya. En situacions d'anticicló, amb cel serè, aire sec i absència de vent, l'amplitud tèrmica encara es dispara més i pot superar puntualment els 20 graus, arribant fins i tot als 25 graus en episodis excepcionals, com ha passat aquest juliol.
Aquesta combinació de dies molt calorosos i nits relativament fresques és una de les principals particularitats del clima de la comarca i explica que, fins i tot durant les onades de calor, les temperatures nocturnes acostumin a ser més suportables que en altres punts de l'interior o del litoral català. Aquest estiu, però, l'augment generalitzat de les temperatures ha fet que també s'hagin registrat nombroses nits amb mínimes superiors als 15 graus, sense impedir que la Cerdanya continuï destacant com un dels territoris amb més amplitud tèrmica de Catalunya.
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