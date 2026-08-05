L’Alta Cerdanya converteix el paisatge en una experiència virtual en 3D per planificar les visites
Les comunitats de municipis de l’Alta Cerdanya i dels Pirineus Catalans impulsen una plataforma interactiva que reuneix patrimoni, activitats i serveis turístics en un únic entorn digital
La manera de preparar una escapada a l'Alta Cerdanya, el Capcir o l'Alt Conflent fa un pas cap a la digitalització. Les comunitats de municipis de la Cerdanya i dels Pirineus Catalans han presentat una nova plataforma immersiva en tres dimensions que permet recórrer virtualment el territori abans de visitar-lo. L'eina, concebuda tant per als visitants com per als professionals del sector, pretén reforçar la promoció conjunta d'aquest espai transfronterer sota el lema "Dos territoris. Tres dimensions. Una destinació".
El nou portal, batejat com Les Muntanyes Catalanes, ofereix una representació tridimensional del relleu que permet explorar el territori de manera interactiva. Més enllà d'un mapa convencional, la plataforma integra pobles, espais naturals, paisatges i elements patrimonials perquè l'usuari pugui navegar-hi de forma intuïtiva i planificar la seva visita segons els seus interessos i l'època de l'any.
La iniciativa ha estat impulsada per la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes i l'àrea de turisme de la Communauté de Communes Cerdagne, que han apostat per un model de promoció basat en les noves tecnologies. Els responsables del projecte consideren que aquesta eina permet descobrir el territori d'una manera més visual i facilita la preparació de les activitats abans d'arribar a la destinació.
La plataforma concentra en un únic espai digital bona part de la informació turística de la regió. L'usuari hi pot consultar itineraris de senderisme i ciclisme, rutes temàtiques, activitats a l'aire lliure, espais naturals, monuments i recursos patrimonials, així com dades pràctiques sobre les estacions d'esquí, la meteorologia, les càmeres web, el calendari d'activitats i diferents serveis d'interès. Aquesta concentració d'informació també es planteja com una eina de suport per als establiments i empreses vinculades al turisme.
El desenvolupament tecnològic ha anat a càrrec de l'empresa francesa Yunow, especialitzada en experiències digitals immersives, en col·laboració amb investigadors de l'INRIA–Université Grenoble Alpes. La plataforma és accessible des de qualsevol navegador, tant en ordinadors com en tauletes, telèfons mòbils o pantalles tàctils, sense necessitat d'instal·lar cap aplicació.
Durant la presentació, el president de la Communauté de Communes Cerdagne, Pierre Bataille, va assenyalar que aquesta proposta ofereix una nova manera de descobrir el territori al llarg de tot l'any, mentre que el president de la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes, Georges Armengol, va remarcar que la iniciativa reforça la promoció conjunta dels municipis i aporta un nou recurs als professionals del sector turístic.
Disponible en quatre idiomes, la plataforma neix amb la voluntat d'esdevenir un aparador digital de les muntanyes catalanes del vessant nord, posant a l'abast del públic una eina que combina informació pràctica, navegació interactiva i descoberta del territori en un mateix entorn.
L'experiència es pot trobar a https://montagnes-catalanes.beta.yunow.app/fr/15156-accueil.
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