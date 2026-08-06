Ajuntament de Puigcerdà i Cerdanya Film Festival fumen la pipa de la pau i encenten nova etapa
Els representants municipals i de la Fundació cinematogràfica refermen un acord de col·laboració per consolidar el certamen com a referent cultural, educatiu i audiovisual del Pirineu
L'Ajuntament de Puigcerdà i la Fundació Cerdanya Cinema han escenificat l'inici d'una nova etapa de col·laboració coincidint amb la celebració de la 17a edició del Cerdanya Film Festival. Amb el certamen ja en marxa, les dues institucions han refermat la voluntat de treballar conjuntament per garantir la continuïtat i el creixement d'un projecte que, després de disset edicions, s'ha consolidat com un dels principals referents culturals i audiovisuals del Pirineu.
La presentació de l'edició d'enguany ha anat més enllà de la programació del festival i ha servit per visualitzar el compromís compartit entre el consistori i la fundació organitzadora. L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha destacat la trajectòria del director del festival, Jordi Forcada, i de tot l'equip de la Fundació Cerdanya Cinema, posant en relleu la contribució del certamen a la projecció cultural i audiovisual tant del municipi com de la comarca.
Serra ha defensat que el govern municipal vol consolidar una relació basada en la confiança, el respecte institucional i la col·laboració amb les entitats locals. En aquest sentit, ha afirmat que «quan hi ha voluntat de fer les coses, sempre s'acaben trobant punts d'entesa».
Per la seva banda, Jordi Forcada ha agraït la predisposició del nou equip de govern i la rapidesa amb què s'han abordat les qüestions plantejades en les primeres reunions entre les dues parts. El director del festival ha assenyalat que la voluntat és continuar treballant conjuntament per reforçar un projecte que considera estratègic per a Puigcerdà i el conjunt de la Cerdanya, i ha remarcat la importància del suport institucional per continuar impulsant el creixement del certamen.
Durant l'acte també hi han intervingut la primera tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Mercè Carbó, i la regidora de Cultura i Educació, Nuria Laura Muñoz. Carbó ha destacat el paper del festival com a instrument de promoció del territori, assenyalant la seva capacitat per generar activitat econòmica, atreure talent i afavorir noves oportunitats vinculades al sector audiovisual, així com per reforçar l'atractiu de Puigcerdà com a escenari de rodatges.
Muñoz ha incidit en la dimensió cultural i educativa del Cerdanya Film Festival, especialment en el treball que desenvolupa amb els centres educatius. Segons ha explicat, el certamen contribueix a acostar el llenguatge audiovisual als joves, fomentar la creativitat i despertar vocacions relacionades amb el cinema i les indústries culturals.
La presentació també ha comptat amb la participació d'Agustí Argelich, responsable de la internacionalització de la Fundació Cerdanya Cinema, que ha exposat les línies de treball per incrementar la projecció internacional del festival i consolidar la presència de Puigcerdà i la Cerdanya en els principals circuits professionals del sector audiovisual.
L'Ajuntament considera que la col·laboració entre administració i entitats és una peça clau per consolidar iniciatives que aportin valor al municipi, reforcin la seva projecció exterior i generin noves oportunitats culturals i econòmiques per al territori. En aquest marc, el govern municipal ha expressat la voluntat de continuar treballant amb les entitats i institucions locals per impulsar projectes de llarg recorregut com el Cerdanya Film Festival.
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