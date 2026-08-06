Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempestes al BagesPlans cap de setmanaVinyaEclipsi solarCrims masclistesSílvia Orriols
instagramlinkedin

Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca

La víctima, de 13 anys, està fora de perill, i l'arrestat, de 33 anys, l'acusen de temptativa d'homicidi

Un cotxe dels Mossos

Un cotxe dels Mossos / acn /Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà, segons ha avançat ElCaso i han confirmat a Regió7 fonts policials. L'agressió es va produir cap a les 21 hores d'aquest dimecres al costat d'un rierol, a la zona coneguda com a Font del Cucurú, prop de l'estany de Puigcerdà.

La font del Cucurú es un entorn de bosc, una pineda molt solitària, per be que molt a prop del nucli urbà. La noia, de 13 anys i d'origen francès, no sembla que hagi tingut relació prèvia amb l'acusat, i es trobava en aquest lloc amb un grup d'amigues, quan l'home la va agafar i li va fer unes ferides al coll amb un ganivet. La noia va resultar lesionada i va haver de ser atesa, però ja no es troba hospitalitzada, i la seva vida no corre perill. Inicialment, es va analitzar el cas com a possible delicte de lesions, però finalment es va optar per tractar-ho com a temptativa d'homicidi.

Notícies relacionades

Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra ara a esclarir-ne els motius. L'home està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà entre dijous i divendres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
  2. «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
  3. Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
  4. Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
  5. C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
  6. El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
  7. La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
  8. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961

Colby Jones, el tercer cas d'una desvinculació per causes mèdiques abans de debutar en els darrers anys a Manresa

Colby Jones, el tercer cas d'una desvinculació per causes mèdiques abans de debutar en els darrers anys a Manresa

L'abans i el després de la tempesta de dijous a la riera Rajadell

L'abans i el després de la tempesta de dijous a la riera Rajadell

El Govern avisa de «mesures proporcionals» a Itàlia si no aixeca el control de fronteres abans de diumenge

El Govern avisa de «mesures proporcionals» a Itàlia si no aixeca el control de fronteres abans de diumenge

Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió

Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Montserrat, una patrona que cau en la llista dels noms de nena més populars a Catalunya

Montserrat, una patrona que cau en la llista dels noms de nena més populars a Catalunya

Ajuntaments i promotors de la Catalunya central reserven 23 solars per a 636 habitatges de lloguer assequible

Ajuntaments i promotors de la Catalunya central reserven 23 solars per a 636 habitatges de lloguer assequible

Els trens ja circulen en proves pel nou ramal ferroviari a l’aeroport del Prat

Els trens ja circulen en proves pel nou ramal ferroviari a l’aeroport del Prat
Tracking Pixel Contents