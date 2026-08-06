Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
La víctima, de 13 anys, està fora de perill, i l'arrestat, de 33 anys, l'acusen de temptativa d'homicidi
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà, segons ha avançat ElCaso i han confirmat a Regió7 fonts policials. L'agressió es va produir cap a les 21 hores d'aquest dimecres al costat d'un rierol, a la zona coneguda com a Font del Cucurú, prop de l'estany de Puigcerdà.
La font del Cucurú es un entorn de bosc, una pineda molt solitària, per be que molt a prop del nucli urbà. La noia, de 13 anys i d'origen francès, no sembla que hagi tingut relació prèvia amb l'acusat, i es trobava en aquest lloc amb un grup d'amigues, quan l'home la va agafar i li va fer unes ferides al coll amb un ganivet. La noia va resultar lesionada i va haver de ser atesa, però ja no es troba hospitalitzada, i la seva vida no corre perill. Inicialment, es va analitzar el cas com a possible delicte de lesions, però finalment es va optar per tractar-ho com a temptativa d'homicidi.
Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra ara a esclarir-ne els motius. L'home està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà entre dijous i divendres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961