Llibreria Viladesau: "aquest reconeixement és de tot Puigcerdà"
Les germanes Lourdes i Carme reben el guardó d'Establiment Històric de la Cambra de Comerç en un acte al carrer Major des don fa 98 anys recomanen i venen llibres als cerdans
La Llibreria Viladesau de Puigcerdà ha rebut aquest dijous el guardó d'establiment històric que atorga la Cambra de Comerç, un reconeixement a la trajectòria d'un negoci que, després de gairebe d'un segle d'activitat, s'ha convertit en una de les referències comercials i culturals de la capital cerdana. Les encarregades de rebre el guardó han estat la Carme i la Lourdes Viladesau.
L'acte de lliurament ha servit per posar en valor la continuïtat d'un establiment que ha mantingut les portes obertes durant diverses generacions i que ha acompanyat l'evolució de Puigcerdà des de principis del segle XX. La distinció reconeix la permanència, l'arrelament al territori i la contribució del comerç històric al teixit econòmic i social de Catalunya.
En nom de la família, Carme i Lourdes Viladesau han expressat l'agraïment pel reconeixement rebut i per l'acollida que ha tingut l'acte de lliurament del Guardó als Establiments Històrics 2025, celebrat a la mateixa llibreria. «Estem molt contentes i agraïdes per l'acollida de l'acte de lliurament del Guardó als Establiments Històrics 2025 per part de la Cambra de Comerç de Girona», han assenyalat.
Les responsables del negoci han agraït el suport de les institucions presents, entre les quals la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Puigcerdà, així com la presència dels mitjans de comunicació. Amb tot, han volgut reservar un agraïment especial als veïns, clients i amics que s'han acostat a la llibreria per compartir aquest moment. «Volem donar les gràcies de tot cor a les autoritats de la Cambra de Comerç, de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de Puigcerdà pel seu suport, com també als mitjans de comunicació. Però, sobretot, gràcies a tots els veïns, amics i clients que us heu acostat a celebrar-ho amb nosaltres», han manifestat.
Les germanes Viladesau han volgut compartir el guardó amb tota la població, destacant el vincle que la llibreria ha mantingut amb Puigcerdà al llarg de gairebé un segle de trajectòria. «Aquest premi és de tot el poble», han afirmat, abans de reiterar el compromís de la família amb la promoció de la lectura i la cultura a la comarca: «Continuem treballant amb la mateixa il·lusió de sempre per continuar fomentant la cultura a la Cerdanya».
La Llibreria Viladesau és una de les empreses familiars més antigues de la Cerdanya. Al llarg de la seva història ha evolucionat al ritme dels canvis socials i tecnològics, però ha mantingut la seva vinculació amb el món del llibre, la papereria i la difusió de la cultura. L'establiment ha esdevingut un punt de trobada per a diverses generacions de lectors, estudiants i visitants, consolidant-se com un comerç de proximitat estretament lligat a la identitat de Puigcerdà.
El reconeixement de la Cambra de Comerç arriba després que la llibreria hagi complert 98 anys de vida, una efemèride que ha permès reivindicar el paper dels petits comerços familiars en la preservació de la memòria col·lectiva dels pobles. Al llarg d'aquests cent anys, la Viladesau ha superat canvis econòmics, transformacions en els hàbits de consum i l'aparició de nous canals de venda, mantenint sempre l'activitat al centre de Puigcerdà.
Amb aquesta distinció, la Cambra de Comerç incorpora la Llibreria Viladesau al conjunt d'establiments històrics de Catalunya, una categoria reservada als negocis que acrediten una llarga trajectòria i una aportació significativa a la vida econòmica, social i cultural del país. El guardó reconeix, alhora, la capacitat d'un comerç centenari per adaptar-se als nous temps sense perdre el seu caràcter familiar ni el vincle amb el territori.
L'agraíment
La carta d'agraïment llegida per la Llibreria Viladesau durant l'acte posa l'accent en la trajectòria familiar de l'establiment, en el valor del comerç de proximitat i en el paper que diverses generacions han tingut per mantenir viu el negoci al llarg de gairebé un segle.
En el text, la família recorda que aquest any la llibreria compleix 98 anys d'història. Explica que va ser fundada per Matilde Domènech i el seu marit, August Viladesau, i que inicialment va portar el nom de Llibreria Domènech, ja que en aquella època les dones no podien posar el seu cognom a l'establiment. També rememora el primer local al carrer Revolució de Puigcerdà, l'actual carrer Alfons I, abans del trasllat a l'emplaçament actual del carrer Major.
La carta fa un recorregut per les diferents generacions que han donat continuïtat al negoci. Hi destaca especialment la figura de Josep Viladesau, descrit com una persona molt vinculada a la història i la cultura de la vila, que des de ben petit va començar a ajudar a la llibreria del seu pare i hi va romandre tota la vida. També recorda August Viladesau, germà de les actuals propietàries, de qui asseguren que «sempre trobaran a faltar», i subratlla que avui la continuïtat del negoci és possible gràcies a Lourdes Viladesau, representant de la tercera generació, que manté el compromís de fomentar la cultura a la comarca quan el negoci s'acosta al seu centenari.
Les responsables de la llibreria defineixen el camí recorregut com «una lluita diària», marcada també per moments personals difícils, però expliquen que mai no han pensat a abandonar el projecte. En aquest sentit, afirmen que el reconeixement de la Cambra de Comerç de Girona les anima a continuar treballant i el fan extensiu a totes les persones que les han acompanyat durant aquests 98 anys, assegurant que «sense elles aquesta fita mai hauria estat possible».
La carta acaba recordant que el guardó és també un reconeixement al comerç de proximitat i aprofita la presència dels representants institucionals per reclamar que, sempre que sigui possible, aquest tipus d'establiments comptin amb el suport i l'acompanyament de les administracions.
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