La Molina convertirà l'eclipsi solar en una experiència a 2.537 metres d'altitud
L'estació cerdana prepara una vetllada al Niu de l'Àliga amb observació del fenomen, gastronomia i música en directe coincidint amb l'eclipsi parcial del 12 d'agost
L'estació de La Molina aprofitarà el pas de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost per oferir una experiència que combinarà astronomia, gastronomia i música en directe al Niu de l'Àliga, a 2.537 metres d'altitud. La proposta, impulsada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), convertirà el sostre de l'estació en un dels espais des d'on seguir el fenomen astronòmic al Pirineu català.
L'activitat començarà amb la pujada dels participants al refugi mitjançant el Telecabina Cadí-Moixeró, des d'on es podrà observar la fase parcial de l'eclipsi. A la Cerdanya, el fenomen està previst que comenci a les 19.33 hores i finalitzi a les 20.58 hores.
L'experiència inclourà el lliurament d'ulleres homologades per garantir una observació segura del Sol, un vermut, una proposta de gastronomia de muntanya i l'acompanyament musical del saxofonista Xesco Bruno i del grup Mountains of Music. Les places es poden reservar fins al 10 d'agost, o fins que s'exhaureixi la disponibilitat, exclusivament a través del web de l'estació.
La iniciativa forma part de la programació especial que FGC ha preparat amb motiu d'un fenomen astronòmic excepcional. Tot i que la franja de totalitat de l'eclipsi travessarà el sud de Catalunya, des de La Molina es podrà seguir en fase parcial des d'un dels punts més elevats i oberts del Pirineu, una circumstància que converteix l'estació en un escenari privilegiat per contemplar-lo.
Paral·lelament, el Parc Astronòmic del Montsec desplegarà equips d'observació en diversos punts de les demarcacions de Lleida i de les Terres de l'Ebre per facilitar el seguiment del fenomen amb totes les garanties de seguretat. També oferirà una emissió en directe a través dels seus canals digitals des de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, mentre que Vall de Núria organitzarà una observació conjunta per als clients allotjats a l'hotel i a l'alberg de l'estació.
Els eclipsis solars totals són esdeveniments poc freqüents i d'alt interès científic. Amb aquesta programació, Ferrocarrils vol aprofitar l'ocasió per impulsar l'astroturisme i acostar l'astronomia al públic a través d'una experiència que combina divulgació científica i activitats de muntanya. El del 12 d'agost serà el primer eclipsi solar total visible des de Catalunya en més d'un segle, encara que al Pirineu només es podrà observar de manera parcial.
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