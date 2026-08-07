Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
Els Bombers han hagut d'intervenir en tres serveis arran del fort temporal
Aquest divendres a la tarda, Lívia ha viscut un episodi de tempesta que ha portat una forta pedregada i diversos avisos al 112. Els Bombersde la generalitat han portat a terme tres serveis arran d'aquest temporal, el primer, a les 17.51 hores per a fer gestió d'un clavegueram, una tasca a la que han dedicat una dotació. A les 18.05 hores ha arribat un altre avís per la inundació d'un aparcament i granissada que el bloquejava, pel que han desplaçat dues dotacions. Mitja hora més tard, han rebut un tercer avís, aquesta vegada per un arbre que ha caigut a la via pública i per retirar-lo han desplaçat una dotació.
No consta que en cap d'aquests serveis hagi resultat cap persona ferida, però és important parar atenció als avisos de Protecció Civil, que aquest matí ha tornat a activar l'alerta per pluges davant la previsió que aquest divendres a la tarda i dissabte es reactivin les tempestes, que podrien tornar a ser molt intenses.
L'avís era per intensitat de precipitació de 40 l/m² en 30 minuts, especialment aquest divendres les comarques del Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona, però el temps pot patir canvis, i municipis propers també poden resultar afectats. Per a dissabte, s'espera que les pluges afectin sobretot el nord-oest del país. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent, especialment fortes ratxes de vent i calamarsa.
Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure, sobretot en les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
També recomana:
- No aparcar en rieres ni en punts inundables.
- No travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ni a peu ni amb vehicle.
- Reduir la mobilitat en cas de precipitacions intenses.
- Allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables.
- Seguir l'evolució de la previsió meteorològica i les indicacions de les autoritats.
A més, Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin els punts habitualment inundables i adoptin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses.
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